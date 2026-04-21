Στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του βρίσκεται η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, καθώς πολλοί Αμερικανοί επικρίνουν το ταμπεραμέντο του και την επίθεση κατά του πάπα Λέοντα, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης Reuters/Ipsos.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε επί ένα εξαήμερο και ολοκληρώθηκε χθες, δείχνει ότι μόνο το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιδόσεις του Τραμπ στο προεδρικό αξίωμα, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο δημοτικότητάς του, στο 47%, αμέσως μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.

Το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σε σχέση με το 35%, στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 10-12 Απριλίου.

Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί Αμερικανοί, ανάμεσά τους και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εκφράζουν ανησυχίες για το ταμπεραμέντο και την πνευματική διαύγεια του 79χρονου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόνο το 26% των Αμερικανών θεωρεί τον Τραμπ συγκροτημένο. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι διχασμένοι: το 53% τον θεωρεί συγκροτημένο και το 46% όχι, ενώ ορισμένοι αρνήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση. Μόνο το 7% των Δημοκρατικών θεωρεί τον Τραμπ συγκροτημένο.

Σημάδια σύγχυσης και εκρήξεις

Ο Τραμπ πολλαπλασίασε τα σημάδια σύγχυσης τελευταία εκτοξεύοντας την απειλή ότι θα εξαφανίσει το ιρανικό πολιτισμό από προσώπου γης, ότι θα ανατινάξει τις γέφυρες και τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, επετέθη στον πάπα Λέοντα επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν.

Αλλά ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα επιτεθεί και κατά της νατοϊκής συμμάχου των ΗΠΑ Δανίας όταν αντιστάθηκε στα σχέδιά του για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας περί την πνευματική διαύγεια ή μη του Τραμπ.

Το 51% των Αμερικανών -14% των Ρεπουμπλικανών, το 54% των ανεξάρτητων και το 85% των Δημοκρατικών - θεωρεί ότι η πνευματική κατάσταση του Τραμπ επιδεινώθηκε τον περασμένο χρόνο.

Ο πάπας, το κόστος ζωής...

Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική γνώμη για τον πάπα Λέοντα, έναντι 36% που δηλώνει το ίδιο για τον Τραμπ.

Εχουν μάλιστα θετικότερη γνώμη για τον πάπα παρά για στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Μόνο το 16% των Αμερικανών υποστηρίζει μια αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, όπως συχνά απειλεί ο Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε άνοδο των τιμών της βενζίνης, πράγμα που έχει επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των περισσότερων Αμερικανών. Η δημοτικότητα του Τραμπ σχετικά με την διαχείριση του κόστους ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο 26%, στο χαμηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα. Αντιστοίχως, μόνο το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν άξιζε το κόστος της.

Μόνο το 25% των ερωτηθέντων, το 6% των Δημοκρατικών και το 57% των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα κάνουν την Αμερική πιο ασφαλή.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ