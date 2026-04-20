To κλίμα επιδεινώθηκε μετά την επίθεση και κατάληψη του πλοίου Touska από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, με τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών να παραμένει βασικό σημείο τριβής.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB την Κυριακή επικαλούμενος ιρανικές πηγές ανέφερε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής στον επόμενο γύρο συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ».

Τα πρακτορεία Fars και Tasnim επικαλούμενα ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι «το γενικό κλίμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα θετικό», προσθέτοντας ότι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού αποτελεί προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο IRNA αναφέρθηκε στον αποκλεισμό και τις «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει σαφής προοπτική για γόνιμες διαπραγματεύσεις».

Με πληροφορίες από Al Jazeera