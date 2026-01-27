«Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή» λέει ο οδηγός για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

«Δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να 'ταν. Δυστυχώς», λέει συντετριμμένος από το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚστη Ρουμανία ο Τάσος Αχλαζίδης, ο οδηγός νταλίκας που πέρασε από το σημείο μετά την τραγωδία.

Με αναστεναγμούς οδηγεί και περιγράφει πως ο δρόμος παρέμεινε για 4 ώρες κλειστός, ενώ στο σημείο υπήρχε ακόμα αστυνομία.

«Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή» λέει στη συνέχεια του βίντεο. «Θλιβερός απολογισμός», συνεχίζει και προσθέτει «ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων το οποίο δυστυχώς είναι μακριά από την πατρίδα. Δεν χωράνε λόγια».

Ο οδηγός περιγράφει ότι εκεί είναι ο κεντρικός δρόμος που έρχεται από Ουγγαρία προς Βουλγαρία. Ένας δρόμος που έχει αρκετή κίνηση και θέλει προσοχή ωστόσο όπως λέει ο ίδιος, ο δρόμος ήταν καθαρός, δεν είχε βρέξει, ούτε είχε χιόνια ενώ η θερμοκρασία ήταν στους 4 βαθμούς Κελσίου. «Ο δρόμος είναι στεγνός, ορατότητα έχει» λέει χαρακτηριστικά και σημειώνει πως οι συνθήκες δεν ευνοούσαν ένα τέτοιο δυστύχημα.

«Αν προσέξετε το βίντεο ο συνάδελφος που ανέβαινε προς Ουγγαρία, τραβήχτηκε στα δεξιά, έκανε προσπάθεια να τον γλιτώσει», είπε αντιδρώντας στα όσα ακούγονται στα ελληνικά ΜΜΕ.

«Είναι συντοπίτες μου έμαθα, από Κατερίνη και Αλεξάνδρεια, παρηγοριά και κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους τους» λέει συντετριμμένος ο οδηγός.

