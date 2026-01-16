Ο Τραμπ πριν λίγες μέρες είχε στείλει μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν ακάθεκτοι και τους διαβεβαίωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Μετά τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το καθεστώς που δεν απαγχόνισε διαδηλωτές.

Σε μία αναπάντεχη αλλαγή στάσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε σε ανάρτησή του στο Τruth Social την ηγεσία του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη ακύρωσε τις εκτελέσεις εκατοντάδων διαδηλωτών, που συνελήφθησαν σε μια βάναυση καταστολή.

«Σέβομαι ακράδαντα το γεγονός ότι όλοι οι προγραμματισμένοι απαγχονισμοί, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), έχουν ακυρωθεί από την ηγεσία του Ιράν. Ευχαριστώ!» έγραψε ο Τραμπ.

Ωστόσο, όσα προηγήθηκαν δεν προμήνυαν αυτή την κίνηση. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν ακάθεκτοι και τους διαβεβαίωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν». Στη συνέχεια, το Ιράν μετέδωσε στην κρατική τηλεόραση ευθείες απειλές κατά του Τραμπ, ότι «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» δημοσιεύοντας πλάνα από την απόπειρα που είχε γίνει εναντίον του σε προεκλογική εκστρατεία στην Πενσιλβάνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τραμπ δεν απάντησε στην απειλή, ούτε έγινε κάποιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο. Κινήσεις ασυνήθιστες και οι δύο. Στη συνέχεια ο Τραμπ, με μία πιο μετριοπαθή στάση φαίνεται να έχει αποσύρει την ιδέα της στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, η ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν, με έδρα τη Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει ότι 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτός ο αριθμός βασίζεται σε υποθέσεις που το IHR έχει επαληθεύσει το ίδιο ή μέσω δύο ανεξάρτητων πηγών. Περιλαμβάνει επίσης δεδομένα που ελήφθησαν από πηγές του υπουργείου Υγείας για την περίοδο 8 έως 12 Ιανουαρίου, ανέφερε ο οργανισμός σε πρόσφατη έκθεσή του.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ωστόσο, ότι ο αριθμός είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος, αλλά η έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες λόγω της διακοπής του διαδικτύου που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου έχει παρεμποδίσει σοβαρά την επαλήθευση.

Μέσα στο απρόσμενο αυτό περιβάλλον ο έκπτωτος γιος του εκλιπόντος σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, σε διάγγελμά του έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα και τον Τραμπ για «χειρουργική παρέμβαση» στο καθεστώς του Ιράν, ενθαρρύνοντας στρατιωτικά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και αυτοπροτάθηκε ως ο επόμενος ηγέτης του Ιράν, όταν πέσει το καθεστώς. Παρουσίασε και το πρόγραμμά του για ένα ελεύθερο και δημοκρατικό Ιράν.