«Το Ιράν που θα αναστηθεί από τις στάχτες του την ημέρα που η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει», λέει ο Ρεζά Παχλαβί, με την ελπίδα να λάβει το «χρίσμα» από τον Τραμπ για την ηγεσία της χώρας.

Μετά την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν και την άνοδο του «ελεύθερου Ιράν», η χώρα θα αναγνωρίσει αμέσως το Ισραήλ, θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και θα τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δεσμεύτηκε ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί, που επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο ίδιος δεσμεύεται ακόμα να επιδιώξει να διευρύνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στις «Συμφωνίες του Κύρου» για να ενώσει το Ιράν, το Ισραήλ και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο. Δίνει τα πάντα, υποσχόμενος ένα δημοκρατικό Ιράν, που συμφωνεί με τις ΗΠΑ σε μία απόπειρα να αποσπάσει τη συμπάθεια του Τραμπ και να αναλάβει την καθαιρεμένη από το 1979 εξουσία του.

«Σε όλους τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο, υπό τον ζυγό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το Ιράν ταυτίζεται στο μυαλό σας με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και τη φτώχεια. Το πραγματικό Ιράν είναι ένα διαφορετικό Ιράν. Ένα όμορφο, ειρηνικό και ακμάζον Ιράν» λέει σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ.

{https://www.youtube.com/watch?v=V99rY8PJRtI}

«Είναι το Ιράν που υπήρχε πριν από την Ισλαμική Δημοκρατία και είναι το Ιράν που θα αναστηθεί από τις στάχτες του την ημέρα που η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να είμαι σαφής σχετικά με το πώς ένα ελεύθερο Ιράν θα ενεργήσει απέναντι στους γείτονές του και στον κόσμο, μετά την πτώση αυτού του καθεστώτος» λέει ο Παχλαβί στο βίντεο πριν παραθέτει τις δεσμεύσεις του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στον τομέα της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, το πυρηνικό στρατιωτικό πρόγραμμα του Ιράν θα τερματιστεί. Η υποστήριξη προς τις τρομοκρατικές ομάδες θα σταματήσει αμέσως. Ένα ελεύθερο Ιράν θα συνεργαστεί με περιφερειακούς και παγκόσμιους εταίρους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και του εξτρεμιστικού ισλαμισμού. Το Ιράν θα ενεργήσει ως φίλος και σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Και θα είναι ένας υπεύθυνος εταίρος στην παγκόσμια ασφάλεια» λέει ο Παχλαβί.

{https://twitter.com/PahlaviReza/status/2011611561312325983}

«Στη διπλωματία, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα ομαλοποιηθούν και η φιλία μας με την Αμερική και τον λαό της θα αποκατασταθεί. Το Κράτος του Ισραήλ θα αναγνωριστεί αμέσως. Θα επιδιώξουμε την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ στις Συμφωνίες του Κύρου, ενώνοντας ένα ελεύθερο Ιράν, Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο, βασισμένο στην αμοιβαία αναγνώριση, την κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον» συνεχίζει αλλά δεν σταματά εκεί.

Ο Παχλαβί μίλησε και για τον ενεργειακό τομέα και το πετρέλαιο, που τόσο επιθυμεί ο Τραμπ. «Το Ιράν κατέχει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Ένα ελεύθερο Ιράν θα γίνει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στον ελεύθερο κόσμο. Η χάραξη πολιτικής θα είναι διαφανής. Οι ενέργειες του Ιράν θα είναι υπεύθυνες. Οι τιμές θα είναι προβλέψιμες» είπε ενώ γαι τον τομέα της διαφάνειας και διακυβέρνησης, δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα υιοθετήσει και θα επιβάλει τα διεθνή πρότυπα. Θα αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα χρήματος. Η οργανωμένη διαφθορά θα εξαρθρωθεί. Οι δημόσιοι θεσμοί θα λογοδοτούν στον λαό».

«Στην οικονομία, το Ιράν είναι μια από τις τελευταίες μεγάλες ανεκμετάλλευτες αγορές του κόσμου. Ο πληθυσμός μας είναι μορφωμένος, σύγχρονος, με μια διασπορά που τον συνδέει με τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Ένα δημοκρατικό Ιράν θα ανοίξει την οικονομία του στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Και το Ιράν θα επιδιώξει να επενδύσει στον κόσμο. Η ευκαιρία θα αντικαταστήσει την απομόνωση» είπε ο Παχλαβί.

Υπογράμμισε στο μήνυμά του ότι «αυτό δεν είναι ένα αφηρημένο όραμα. Είναι ένα πρακτικό όραμα. Βασισμένο στο εθνικό συμφέρον, τη σταθερότητα και τη συνεργασία» και τόνισε πως «για να το πετύχουμε αυτό, τώρα είναι η ώρα να σταθούμε στο πλευρό του ιρανικού λαού. Η πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η εγκαθίδρυση μιας κοσμικής, δημοκρατικής κυβέρνησης στο Ιράν όχι μόνο θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια του λαού μου, αλλά θα ωφελήσει και την περιοχή και τον κόσμο. Ένα ελεύθερο Ιράν θα αποτελέσει δύναμη για την ειρήνη. Για την ευημερία. Και για τη συνεργασία] ανέφερε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και έκπτωτος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν.

«Την τελευταία στιγμή αποτράπηκε το χτύπημα»

Όλα έδειχναν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πανέτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν την Τετάρτη ειδικά μετά την εντολή εκκένωσης στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή αλά και την ευθεία απειλή του Ιράν στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε και το βράδυ της Τετάρτης ο Τραμπ δεν απάντησε στις απειλές του Ιράν παρά εμφανίστηκε μετριοπαθής, λέγοντας πως είχε έγκυρες πληροφορίες ότι σταμάτησαν οι εκτελέσεις στο Ιράν.

Ωστόσο το αμερικανικό χτύπημα αποτράπηκαν την τελευταία στιγμή χάρη των διπλωματικών προσπαθειών από κράτη του Περσικού Κόλπου, όπως έγινε γνωστό.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν ηγήθηκαν στις επείγουσες συνομιλίες που είχαν με την Ουάσινγκτον και με βασικό στόχο να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καθυστερήσει τη στρατιωτική επέμβαση και να επιτρέψει στην Τεχεράνη να επιδείξει «καλές προθέσεις».

Ο Τραμπ είχε πει σε Ιρανούς διαδηλωτές ότι η βοήθεια ήταν «καθ' οδόν» και απείλησε το καθεστώς με επιθέσεις εάν πέθαιναν περισσότεροι διαδηλωτές.

Η Τεχεράνη ακύρωσε την προγραμματισμένη εκτέλεση του 26χρονου Σολντάνι και ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπήρχε «σχέδιο» για την εκτέλεση απαγχονισμών. Έτσι ο Τραμπ υπαναχώρησε τουλάχιστον, προσωρινά. Ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι τα κράτη του Κόλπου είχαν εξαπολύσει μια «μακρά, ξέφρενη διπλωματική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής» για να πείσουν τον Τραμπ να δώσει στο Ιράν μια ευκαιρία, προειδοποιώντας για «σοβαρό πλήγμα στην περιοχή».

«Ήταν μια ξάγρυπνη νύχτα για να αφοπλιστούν περισσότερες βόμβες στην περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται «για να εδραιωθεί η κερδισμένη εμπιστοσύνη και το τρέχον καλό πνεύμα». Άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Τουρκία και η Αίγυπτος, κάλεσαν επίσης τον Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις πιθανές επιπτώσεις στους γείτονες του Ιράν και στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφεραν πηγές στους Financial Times.

Οι διπλωματικές προσπάθειες βοήθησαν, προς ώρας τουλάχιστον, στην «αποκλιμάκωση» των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί προς το παρόν», δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος. «Οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο για συνομιλίες με το Ιράν και για να δούμε πού θα πάνε από εδώ και πέρα».

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, πως το Ιράν σταμάτησε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν την Τετάρτη και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς. Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων και επιβεβαίωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Ανακρίβειες η «απόσυρση» Τραμπ

Την ίδια ώρα που οι χώρες του Κόλπου επιχειρούν να αποκλιμακώσουν την ένταση Αμερικανός γερουσιαστής αποκαλεί «ανακριβείς» τις αναφορές για την απόσυρση του Τραμπ από την ιδέα της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επιθέσεων στο Ιράν, λέγοντας: «μείνετε συντονισμένοι».

{https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/2011785829165703546}

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, κοινοποίησε τίτλους που έγραφαν: «Ο Τραμπ ενημέρωσε το Ιράν ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί, ζήτησε από την Τεχεράνη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» και «Ο Τραμπ διστάζει να αντιμετωπίσει το Ιράν» σε ανάρτησή του στα socila media και έγραψε πως «Όλοι οι τίτλοι σαν κι αυτούς είναι παραδείγματα ανακριβών αναφορών. Οι συνθήκες γύρω από την απαραίτητη, αποφασιστική δράση που πρέπει να ληφθεί κατά του κακού ιρανικού καθεστώτος δεν έχουν καμία σχέση με τη βούληση ή την αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Το αντίθετο μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι».

«Μεσάζων» η Ελβετία

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Ασφάλειας στο ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, Γκάμπριελ Λένινγκερ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. «Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Γκάμπριελ Λένινγκερ προσέφερε τις καλές υπηρεσίες της Ελβετίας για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της τρέχουσας κατάστασης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Χωρίς ίντερνετ αλλά με νέες πετρελαϊκές συμφωνίες

Την ίδια ώρα το Ιράν παραμένει για μία ολόκληρη εβδομάδα αποκομμένο από το ίντερνετ και τις επικοινωνίες μετά το blackout που προκάλεσε η κυβέρνηση σε μία απόπειρα καταστολής των διαδηλώσεων.

Το υπουργείο πετρελαίου του Ιράν υπέγραψε σήμερα περισσότερες από εννέα συμβάσεις πετρελαίου με ιδιωτικές εταιρείες αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφερε το Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι συμβάσεις αφορούν την γεώτρηση και την διύλιση αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι συμβάσεις αυτές ακολούθησαν των κυρώσεων που επέβαλαν την πέμπτη οι ΗΠΑ σε Ιρανούς. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ακόμα πως παρακολουθούν τα κεφάλαια των Ιρανών ηγετών που μεταφέρονται σε διεθνείς τράπεζες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την πίεση στην Τεχεράνη, αν και με μειωμένη ένταση.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και στους διοικητές των δυνάμεων ασφαλείας με την κατηγορία ότι είναι «οι αρχιτέκτονες της καταστολής».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις στη φυλακή Φαρντίς, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών οι γυναίκες «υπομένουν σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι το μήνυμα της Ουάσινγκτον προς τους ηγέτες του Ιράν ήταν σαφές: «Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, σαν αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, μεταφέρετε μανιωδώς κεφάλαια, που αρπάζονται από ιρανικές οικογένειες, σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι, θα παρακολουθήσουμε και εσάς».

«Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, αν επιλέξετε να ενωθείτε μαζί μας. Όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τη βία και σταθείτε στο πλευρό του λαού του Ιράν».

{https://twitter.com/SecScottBessent/status/2011824147161088024}

Με πληροφορίες των Telegraph/Reuters/Financial Times