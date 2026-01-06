Η πτώση των δικτατοριών σπανίως ακολουθεί έναν ενιαίο ή «ηρωικό» δρόμο, αλλά αντίθετα προκύπτει κυρίως μέσα από θεσμικές ρωγμές, εσωτερικές συγκρούσεις και σταδιακή απονομιμοποίηση.

Πώς φεύγει ένας δικτάτορας; Το ερώτημα επανήλθε στην διεθνή δημόσια σφαίρα μετά από την επιχείρηση σύλληψής του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση άνοιξε και στην Ελλάδα με κάποιους μάλιστα να εμφανίζονται και βασιλικότεροι του βασιλέως ως προς την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλει στη Βενεζουέλα.

Η σύλληψη ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους από ξένη δύναμη, όπως στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο, δεν είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του καθεστώτος ή των κατηγοριών που του αποδίδονται. Ο βασικός λόγος είναι η αρχή της κρατικής κυριαρχίας, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η οποία απαγορεύει σε ένα κράτος να ασκεί ποινική εξουσία στο έδαφος άλλου χωρίς συναίνεση. Παράλληλα, το Διεθνές Δίκαιο αναγνωρίζει στους εν ενεργεία αρχηγούς κρατών πλήρη προσωπική ασυλία από ποινική δίωξη από άλλα κράτη, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των διεθνών σχέσεων. Η ασυλία αυτή δεν σημαίνει ατιμωρησία, αλλά αναστολή της δίωξης όσο διαρκεί η θητεία. Η μόνη θεσμική εξαίρεση αφορά διεθνή δικαστήρια, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, καθώς έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση για το αν η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν σωστή ή λανθασμένη, η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα και πιο ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Οι υποστηρικτές της σκληρής γραμμής αυτοπροσδιορίζονται ως «ρεαλιστές», ενώ αποδίδουν τον χαρακτηρισμό της «ευαισθησίας» σε όσους υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση δικτατόρων οφείλει να γίνεται με τρόπους συμβατούς με το Διεθνές Δίκαιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αξίζει να μεταφερθεί η συζήτηση από τα συνθήματα στα δεδομένα.

Τέτοια δεδομένα προσφέρει η βάση Geddes Wright Frantz Dataset, η οποία δίνει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς καταρρέουν οι δικτατορίες παγκοσμίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βάση καταγράφει όλους τους αυταρχικούς τύπους καθεστώτων και τις αιτίες πτώσης τους από το 1946 έως το 2022 και θεωρείται σήμερα το βασικό επιστημονικό εργαλείο για τη μελέτη της κατάρρευσης δικτατοριών, με ευρεία χρήση από πολιτικούς επιστήμονες, διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά ινστιτούτα.

Η έρευνα, που ξεκίνησε από την πολιτική επιστήμονα Barbara Geddes και επεκτάθηκε από τους Joseph Wright και Erica Frantz, καταγράφει περισσότερα από 330 αυταρχικά καθεστώτα και δεκάδες διαφορετικές μεταβάσεις εξουσίας. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η πτώση των δικτατοριών σπανίως ακολουθεί έναν ενιαίο ή «ηρωικό» δρόμο, αλλά αντίθετα προκύπτει κυρίως μέσα από θεσμικές ρωγμές, εσωτερικές συγκρούσεις και σταδιακή απονομιμοποίηση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της βάσης, σχεδόν οι μισές δικτατορίες που κατέρρευσαν την περίοδο 1946–2022 δεν έπεσαν μέσω βίαιης ανατροπής, αλλά μέσω διαπραγματευμένης μετάβασης ή ελεγχόμενων εκλογικών διαδικασιών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα αυταρχικά καθεστώτα επιχείρησαν να διατηρήσουν μέρος της ισχύος τους επιτρέποντας περιορισμένο πολιτικό άνοιγμα, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε πλήρη απώλεια ελέγχου. Οι μεταβάσεις αυτές καταγράφονται κυρίως στη Λατινική Αμερική και στη Νότια Ευρώπη από τη δεκαετία του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η δεύτερη πιο συχνή αιτία πτώσης δικτατοριών είναι οι μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Η βάση δεδομένων δείχνει ότι περίπου το ένα τέταρτο των αυταρχικών καθεστώτων κατέρρευσαν ύστερα από εκτεταμένες διαδηλώσεις, απεργίες και κοινωνική ανυπακοή. Οι περιπτώσεις αυτές δεν ήταν απαραίτητα ειρηνικές, αλλά σπανίως εξελίχθηκαν σε μακροχρόνιους εμφυλίους πολέμους. Αντίθετα, η πίεση των πολιτών συνδυάστηκε με ρήγματα στις ελίτ, οδηγώντας σε κατάρρευση του καθεστώτος εκ των έσω.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα ότι τα πραξικοπήματα εναντίον δικτατόρων αποτελούν μειοψηφικό φαινόμενο. Αν και συχνά κυριαρχούν στη δημόσια φαντασία, τα εσωτερικά πραξικοπήματα ευθύνονται για περίπου το 15% των πτώσεων. Ακόμη χαμηλότερο είναι το ποσοστό των δικτατοριών που κατέρρευσαν λόγω ξένης στρατιωτικής επέμβασης ή στρατιωτικής ήττας, γεγονός που υπονομεύει την αντίληψη ότι οι αυταρχικές κυβερνήσεις πέφτουν κυρίως μέσω εξωτερικής βίας.

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα της βάσης απαντούν και στους θιασώτες της πρακτικής Τραμπ. Μόνο περίπου 8–10% των αυταρχικών καθεστώτων κατέρρευσαν εξαιτίας εξωτερικής στρατιωτικής επέμβασης. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από όλους τους καταγεγραμμένους τρόπους πτώσης δικτατοριών. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται σενάρια όπου ένα καθεστώς ηττήθηκε στρατιωτικά από ξένη δύναμη ή ανατράπηκε άμεσα μέσω εισβολής, χωρίς προηγούμενη εσωτερική πολιτική μετάβαση. Ωστόσο, ακόμη και σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η βάση δεδομένων καταγράφει ότι η εξωτερική επέμβαση λειτούργησε περισσότερο ως καταλύτης πάνω σε ήδη αποδυναμωμένα καθεστώτα, παρά ως η μοναδική αιτία κατάρρευσης.

Πώς φεύγει λοιπόν ένας δικτάτορας; Η ιστορική εμπειρία των τελευταίων 75 ετών λοιπόν δείχνει ότι οι αυταρχικές εξουσίες υπονομεύονται σταδιακά από πολιτική φθορά, κοινωνική πίεση και εσωτερική διάσπαση. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ανάλυση των σύγχρονων πολιτικών εξελίξεων, σε μια εποχή όπου νέες μορφές αυταρχισμού αναδύονται διεθνώς, συχνά με δημοκρατικό προσωπείο.