Η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας από την κρυψώνα του στο Καράκας έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι τον πρόδωσε κάποιος από τον στενό του κύκλο.

Ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε σήμερα τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν... Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια» δήλωσε. «Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή».

Έπειτα από μήνες πληγμάτων σε πλοία με την κατηγορία ότι διακινούσαν ναρκωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν το Σάββατο μια θεαματική επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο, 63 ετών, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών.

Απαντώντας σε αυτές τις φήμες, ο γιος του είπε: «Η ιστορία θα δείξει ποιοι ήταν οι προδότες, η ιστορία θα το αποκαλύψει. Θα δούμε».

Ο Μαδούρο Γκέρα είναι ο μόνος βιολογικός γιος του εκδιωχθέντος προέδρου, ο οποίος αργότερα υιοθέτησε τα τρία παιδιά της δεύτερης συζύγου του, Φλόρες.

Υποστηρικτές του Μαδούρο εθεάθησαν την Κυριακή να διαδηλώνουν στους δρόμους του Καράκας, κουνώντας σημαίες και κρατώντας αφίσες που απεικόνιζαν τον εκδιωχθέντα ηγέτη.

Ο Μαδούρο έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της Δευτέρας, για να του ανακοινωθούν επίσημα κατηγορίες.