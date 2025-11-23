Επιδιώκεται η προώθηση μιας συμφωνίας που θα είναι αποδεκτή και από την ουκρανική πλευρά, μειώνοντας τις διαφορές με την αμερικανική πρόταση.

Μια διαφορετική εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία υπέβαλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γενεύη, για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, απορρίπτοντας τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου και τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο σχετικό έγγραφο, το οποίο προετοιμάστηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης, η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να διατηρεί στρατό έως 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, αντί για το όριο των 600.000 που προέβλεπε το αμερικανικό σχέδιο.

Προτείνει, επίσης, η Ουκρανία να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόμοιες με τη ρήτρα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, αντιτίθεται στην αμερικανική πρόταση για χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στη Δύση, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροποποίηση αυτή αντανακλά την προσπάθεια των Ευρωπαίων να επιτύχουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στις ειρηνευτικές συνομιλίες, διατηρώντας την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Ουσιαστικές οι συναντήσεις»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, αργά το βράδυ της Κυριακής, ανέφερε ότι οι συναντήσεις ήταν «οι πιο παραγωγικές και ουσιαστικές» της ειρηνευτικής διαδικασίας μέχρι στιγμής για αυτόν.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε ότι η ομάδα της Ουάσινγκτον κάνει «κάποιες αλλαγές» στο ειρηνευτικό σχέδιο, οι οποίες φαινομενικά βασίζονται σε ουκρανικές προτάσεις.

Προσθέσε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και μπορεί να έχουν μια περαιτέρω ενημέρωση αργότερα, αλλά λέει:

«Έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν εργασίας που έχει ήδη βασιστεί σε μια βάση συμβολής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εδώ και καταφέραμε να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα τώρα, σημείο προς σημείο. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον πάει στα δωμάτιά τους καθώς εργαζόμαστε σε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν, οπότε εργαζόμαστε, κάνοντας κάποιες αλλαγές με την ελπίδα να μειώσουμε περαιτέρω τις διαφορές και να πλησιάσουμε σε κάτι με το οποίο τόσο η Ουκρανία όσο και προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ άνετα».

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο απαιτούσε την έγκριση του Τραμπ, αλλά ήταν «άνετος» με αυτό.

Παράλληλα, έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και της Ουκρανίας αναμένεται σύντομα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πηγή του Skynews.

«Να μην ξεχνάμε τον κύριο στόχο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ και απαντώντας στον Τραμπ, ανέφερε ότι: «Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τον κύριο στόχο - να σταματήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας και να αποτρέψουμε την επανάληψή του. Και για να επιτευχθεί αυτό, η ειρήνη πρέπει να είναι αξιοπρεπής»

«Το κρίσιμο σημείο ολόκληρης της διπλωματικής κατάστασης είναι ότι η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, αρνείται να τον τερματίσει καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εισβολής. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της 24ης Φεβρουαρίου, ο Πούτιν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο με πλήρη αδιαφορία για το πόσους από τους δικούς του ανθρώπους χάνει και πόσους από τους δικούς μας σκοτώνει.

Οι Ρώσοι διοικητές δεν είναι απλώς διατεθειμένοι να ενεργούν βάναυσα - λαμβάνουν σαφείς εντολές που τους επιτρέπουν να σκοτώνουν όπως θέλουν. Γι' αυτό ο πόλεμος της Ρωσίας είναι τόσο αιματηρός, αφαιρώντας ζωές τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γι' αυτό η Ρωσία όχι μόνο σκοτώνει ενήλικες, αλλά και απαγάγει παιδιά και προσπαθεί να τα επανεκπαιδεύσει ώστε να συμμετάσχουν στον πόλεμο όταν μεγαλώσουν.

Οι Ρώσοι διοικητές στέλνουν τώρα σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων όσους ήταν ακόμα στο δημοτικό σχολείο το 2014, όταν η Κριμαία καταλήφθηκε και ξεκίνησε η υβριδική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας μακρύς πόλεμος και το κύριο πράγμα που προσπαθεί να κάνει η Ρωσία είναι να διατηρήσει την ικανότητά της να τον διεξάγει ακόμη περισσότερο, και όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας. Γι' αυτό εκτιμούμε τόσο βαθιά το γεγονός ότι τόσες πολλές δυνάμεις και ηγέτες εργάζονται για την ειρήνη αυτή τη στιγμή.

Η Ουκρανία είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά στον Πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που - ξεκινώντας από τα Javelins - έχει σώσει ζωές Ουκρανών. Ευχαριστούμε όλους στην Ευρώπη, στην G7 και στην G20 που μας βοηθούν να υπερασπιστούμε τη ζωή. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την υποστήριξη.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τον κύριο στόχο - να σταματήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας και να αποτρέψουμε την επανάληψή του. Και για να επιτευχθεί αυτό, η ειρήνη πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Μόνο σε αυτόν τον ένα χρόνο, ο Πούτιν έχει ήδη στείλει εκατοντάδες χιλιάδες από τον λαό του στον θάνατο για να καταλάβει το ένα ή περισσότερα τοις εκατό του ουκρανικού εδάφους. Και αυτό κάνει η Ρωσία - μια χώρα που έχει ήδη περισσότερα διεθνώς αναγνωρισμένα εδάφη από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο. Αυτή η φύση του πολέμου, και οι προσπάθειες της Ρωσίας να τον παρατείνει, δείχνουν ότι για αυτούς δεν πρόκειται για εδαφική διαμάχη ή για το πώς συμπεριφέρεται ο ένας ή ο άλλος γείτονας απέναντι στη Ρωσία, αλλά για το «δικαίωμα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο», το «δικαίωμά της να υποτάσσει» τους άλλους και μια θεμελιώδη έλλειψη ασφάλειας.

Γι' αυτό εργαζόμαστε τόσο προσεκτικά σε κάθε σημείο, σε κάθε βήμα προς την ειρήνη. Όλα πρέπει να εξελιχθούν με τον σωστό τρόπο - ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά και να μην ξανασυμβεί. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν! Ευχαριστώ, Αμερική! Ευχαριστώ, Ευρώπη! Είμαι περήφανος για τον λαό μας. Δόξα στην Ουκρανία!».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992640996216017317}