Η διεθνής δύναμη σταθερότητας στη Γάζα και το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε απόψε υπέρ του αμερικανικού ψηφίσματος που στηρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα και εγκρίνει τη διεθνή δύναμη σταθερότητας (ISF) στον θύλακα, που προβλέπει το πλάνο του Αμερικανού προέδρου.

Ήδη, το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν συμφωνήσει με την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ- την κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα αποφυλακίσεις κρατουμένων. Όμως, το ψήφισμα του ΟΗΕ θεωρείται κρίσιμο για τη νομιμοποίηση του μεταβατικού φορέα διακυβέρνησης και προκειμένου να καθησυχάσει τις χώρες που σκέφτονται να στείλουν στρατιώτες στη Γάζα, σημειώνει το Reuters.

Για το τελικό κείμενο του ψηφίσματος έχουν γίνει σκληρές διαπραγματεύσεις- μεταξύ άλλων προκειμένου να κάνει αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος- και έχει τη στήριξη των χωρών του Κόλπου, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Το 15μελές συμβούλιο ψήφισε με 13 ψήφους υπέρ και 0 κατά, με αποχές από τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες αρνήθηκαν να ασκήσουν βέτο για να μπλοκάρουν το μέτρο.

«Μια ψήφος κατά αυτού του ψηφίσματος είναι ψήφος υπέρ της επιστροφής στον πόλεμο», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Βαλτς, πριν από την ψηφοφορία. Ωστόσο, χαιρέτησε την ψήφισή του, λέγοντας ότι «αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς μια σταθερή Γάζα που θα μπορεί να ευημερεί μέσα σε ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζει με ασφάλεια».

Τι αναφέρει το ψήφισμα για ISF και Συμβούλιο Ειρήνης

Το τελευταίο προσχέδιο αναφέρει ότι οι χώρες- μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, που προβλέπεται ότι θα είναι μια μεταβατική αρχή, η οποία θα επιβλέψει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται ότι θα είναι ο Τραμπ- σύμφωνα με το σχέδιό του- και αυτό θα επιβλέπει τους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που θα διοικούν προσωρινά τον θύλακα.

Επίσης, εγκρίνει τη διεθνή δύναμη σταθερότητας (ISF), η οποία θα διασφαλίσει τη διαδικασία αποστρατικοποίησης του θύλακα, μεταξύ άλλων με απόσυρση όπλων και καταστροφή στρατιωτικών υποδομών. Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ συμπεριλαμβάνεται ως παράρτημα του ψηφίσματος.

Η ISF, σύμφωνα με το κείμενο, θα λάβει διετή εντολή και θα βοηθήσει στην προστασία των συνόρων, των αμάχων, την ασφάλεια των ανθρωπιστικών διαδρόμων και θα εργαστεί για τον «μόνιμο παροπλισμό όπλων μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων».

Καθώς η ISF θα επιβάλλει τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί, προβλέπει το σύστημα. Τα ορόσημα που θα πρέπει να επιτευχθούν για να γίνει αυτή η απόσυρση θα εξαρτηθούν από συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, ISF και άλλων πλευρών.

Οι χώρες που στηρίζουν την ISF

Ο Τραμπ θέλει οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να στείλουν στρατιώτες για τη διεθνή δύναμη σταθερότητας, αλλά αντιστάθηκε στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η ISF να είναι υπόλογη στον ΟΗΕ, αντί για το Συμβούλιο Ειρήνης.

Εννέα χώρες έχουν εκδώσει κοινή ανακοίνωση στήριξης στην πρόταση των ΗΠΑ για την ISF. Ανάμεσά τους είναι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Ινδονησία και η Σαουδική Αραβία, οι χώρες- κλειδιά από τις οποίες είναι πιθανό να προέλθουν τα στρατεύματα, αν και παραμένει η ανησυχία για το σχέδιο Τραμπ ανάμεσα στις μουσουλμανικές χώρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία έχουν αναφέρει ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατιώτες. Επίσης, το Ισραήλ έχει θέσει βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ISF, με το επιχείρημα ότι η Άγκυρα είναι ιδεολογικά πολύ κοντά στη Χαμάς.

Η αντίδραση από Ρωσία και Κίνα

Η Ρωσία και η Κίνα που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, παρουσίασαν τις προηγούμενες ημέρες δικό τους, αντίπαλο, ψήφισμα.

Αυτό το κείμενο είναι πιθανότατα πιο κοντά στις πραγματικές απόψεις των αραβικών κρατών για τη λύση των δύο κρατών, όμως γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεργαστούν με το αμερικανικό ψήφισμα, καθώς είναι απαραίτητη η στήριξη του Τραμπ, προκειμένου να αποδεχθεί το Ισραήλ τη διεθνή δύναμη σταθερότητας, επισημαίνει ο Guardian.

Η ανακοίνωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή η Παλαιστινιακή Αρχή, στηρίζοντας το αμερικανικό ψήφισμα, ενίσχυσε τις πιθανότητες έγκρισής του. «Αναμένουμε ευρεία υποστήριξη για το ψήφισμα», δήλωσε στο Reuters διπλωμάτης του ΟΗΕ. «Παρότι η Ρωσία έχει υπαινιχθεί ένα πιθανό βέτο, θα ήταν δύσκολο να αντιταχθεί σε ένα κείμενο που στηρίζει η Παλαιστίνη και η περιοχή», συμπλήρωσε. Αυτό πιθανότατα ισχύει και για την Κίνα, που επίσης έχει δικαίωμα βέτο, σημείωσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Η αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος

Το ψήφισμα προκαλεί αντιδράσεις στο Ισραήλ, καθώς αναφέρεται σε μελλοντική πιθανότητα κρατικής υπόστασης για τους Παλαιστίνιους. Αναφορά που προστέθηκε έπειτα από επιμονή της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Το τελευταίο προσχέδιο αναφέρει ότι «μπορεί να υπάρχουν επιτέλους οι συνθήκες για ένα αξιόπιστο μονοπάτι προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση», αφότου η Παλαιστινιακή Αρχή υλοποιήσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έχει προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ, «όχι» από Χαμάς

Υπό την πίεση ακροδεξιών μελών της κυβέρνησής του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ παραμένει αντίθετο σε ένα παλαιστινιακό κράτος και δεσμεύθηκε να αποστρατικοποιήσει τη Γάζα «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί. Παλαιστινιακές παρατάξεις, με επικεφαλής τη Χαμάς, με ανακοίνωση που εξέδωσαν την Κυριακή τοποθετήθηκαν κατά του ψηφίσματος, κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο βήμα προς την επιβολή ξένης κηδεμονίας στην περιοχή. Ακόμα, ανέφεραν ότι το ψήφισμα εξυπηρετεί τα ισραηλινά συμφέροντα.

Ακόμα, απέρριψαν οποιονδήποτε όρο σχετίζεται με αφοπλισμό ή που πλήττει «το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αντίσταση». Εξάλλου, απέρριψαν την όποια ξένη στρατιωτική παρουσία στον θύλακα, αναφέροντας ότι θα συνιστά παραβίαση της παλαιστινιακής κυριαρχίας.