Νέα επίθεση του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της ICE.

Ο Τζίμι Κίμελ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό» μετά την ανάρτησή του στο Truth Social σχετικά με τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE στη Μινεσότα.

Η 37χρονη Αμερικανίδα πολίτης πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις 7 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE λέγοντας ότι οι πυροβολισμοί ήταν πράξη αυτοάμυνας. Κατηγόρησε για το περιστατικό «την Ριζοσπαστική Αριστερά που απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει τους αστυνομικούς και τους πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση».

«Μόλις είδα το βίντεο από το συμβάν που έλαβε χώρα στη Μινεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ άτακτη, εμπόδιζε και αντιστεκόταν, η οποία στη συνέχεια πάτησε με το όχημά της βίαια, εκούσια και άγρια ​​τον αστυνομικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο».

«Το περιστατικό ερευνάται αλλά ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους αστυνομικούς μας και τους πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση», συνέχισε ο Τραμπ. «Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν την Αμερική ασφαλή. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς μας από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!». έγραψε ο Τραμπ.

«Αυτός ο μανιακός δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους εκτός συνόρων», είπε ο Τζίμι Κίμελ κατά τον μονόλογό του στο Jimmy Kimmel Live! της Τετάρτης (7:20). «Τώρα, είδα αυτό το βίντεο. Δεν μου φάνηκε ότι κάποιος χτυπήθηκε. Μου φάνηκε ότι μια γυναίκα φοβήθηκε, προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο και την πυροβόλησαν. Αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, όμως, είχε να πει κάτι...»

Στη συνέχεια ο Κίμελ έδειξε ένα απόσπασμα από την ομιλία του δημάρχου της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, να κατακεραυνώνει την υπεράσπιση της ιδέας του MAGA για τους πυροβολισμούς λέγοντας: «Ήταν ένας πράκτορας που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία που είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος, να σκοτωθεί. Και έχω ένα μήνυμα για την ICE. Φύγε από τη Μινεάπολις».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που ο Κίμελ επικρίνει την αντίδραση του Τραμπ σε έναν τραγικό θάνατο. Η προηγούμενη περίπτωση αφορούσε στον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ. Τότε ο Τραμπ είχε ρίξει την ευθύνη στο «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ» και ο Κίμελ απάντησε, αποκαλώντας τον «μισητό και άθλιο».

«Αυτό που χρειαζόμαστε σε μια τέτοια εποχή, εκτός από την κοινή λογική όσον αφορά στα όπλα και την ψυχική υγεία, είναι συμπόνια και ηγεσία. Δεν το έχουμε αυτό από τον πρόεδρό μας, επειδή δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Αντ' αυτού, έχουμε έναν ανόητο που λέει ανοησίες», είπε ο Κίμελ.

{https://www.youtube.com/watch?v=x03ZxnzfgNA}