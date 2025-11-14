Το μπλόκο απέτρεψε ένα πιθανό διατροφικό σκάνδαλο με σοβαρές συνέπειες για τους καταναλωτές.

Οι ελληνικές αρχές μπλοκάρισαν επικίνδυνα τρόφιμα που επρόκειτο να εισαχθούν στη χώρα, αποτρέποντας την κυκλοφορία ρυζιού και μανιταριών με υψηλά επίπεδα καδμίου. Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων στα σύνορα, ενώ προοριζόταν για διανομή σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων και ενδεχομένως θα κατέληγε στο πιάτο των καταναλωτών.

Το κάδμιο είναι βαρέο μέταλλο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους νεφρούς, στο ήπαρ και στο πεπτικό σύστημα, ειδικά σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης. Οι τελωνειακές και υγειονομικές υπηρεσίες τόνισαν ότι η έγκαιρη παρέμβασή τους απέτρεψε πιθανή δηλητηρίαση και επισήμαναν τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης των εισαγόμενων τροφίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μανιτάρια και το ρύζι εισήχθησαν από χώρες εκτός ΕΕ και δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων. Το φορτίο κατασχέθηκε και θα καταστραφεί με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές και τελωνειακές διατάξεις.

Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να ελέγχουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν, ενώ προειδοποιούν τους εισαγωγείς ότι οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν. Το περιστατικό υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των ελέγχων στα σύνορα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η συσσώρευση καδμίου στον οργανισμό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθιστώντας τη συνεχή κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το υγειονομικό μπλόκο απέτρεψε, σύμφωνα με τους ίδιους, ένα πιθανό διατροφικό σκάνδαλο με σοβαρές συνέπειες για τους καταναλωτές.

Η έγκαιρη παρέμβαση αποτρέπει τη διάθεση επικίνδυνων τροφίμων και υπογραμμίζει τη σημασία των ελέγχων στα σύνορα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η περίπτωση αυτών των δύο τροφίμων αποτελεί «καμπανάκι» ότι οι εισαγωγές τροφίμων από χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρώπη.

Μολυσμένο με αφλατοξίνη ρύζι από το Πακιστάν

Σύμφωνα με ειδοποίηση των ελληνικών αρχών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) εντοπίστηκε και μπλοκαρίστηκε επικίνδυνο ρύζι από το Πακιστάν, καθώς οι έλεγχοι στα σύνορα έδειξαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων αφλατοξίνης B1. Η ανάλυση δειγμάτων, που λήφθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, έδειξε περιεκτικότητα 4,6 ± 1,1 µg/kg, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι 2,0 µg/kg. Η αφλατοξίνη B1 ανήκει στις μυκοτοξίνες και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Μαύρες τρούφες μανιτάρια από την Κίνα γεμάτες κάδμιο

Αντίστοιχα μπλόκο είχαμε και στην εισαγωγής φρέσκων άγριων μανιταριών (μαύρες τρούφες) από την Κίνα, καθώς τα δείγματα που ελέγχθηκαν παρουσίασαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων καδμίου. Οι αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2025, έδειξαν περιεκτικότητα καδμίου 0,67 ± 0,10 mg/kg, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,50 mg/kg. Το κάδμιο ανήκει στα βαρέα μέταλλα και η κατανάλωσή του σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, αν και δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ασθενειών για τον πληθυσμό μέχρι στιγμής. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την καταστροφή του φορτίου για την προστασία των καταναλωτών, αποτρέποντας την επικίνδυνη διάθεση τροφίμων με υπερβολική συγκέντρωση βαρέων μετάλλων.