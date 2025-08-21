Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Πόση σημασία έχει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα τρόφιμα;

Πόση σημασία έχει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα τρόφιμα; Φωτογραφία: UNSPLASH
Οι ετικέτες στα τρόφιμα προκαλούν σύγχυση για διάφορους λόγους αλλά τι σημαίνουν οι ημερομηνίες που αναγράφονται και πόσο χρήσιμες είναι;

Πόσο συχνά ελέγχετε την ημερομηνία λήξης στα τρόφιμα και πόση σημασία έχουν τελικά αυτοί οι αριθμοί; Η απάντηση είναι περίπλοκη. Σύμφωνα με τους NYT, οι ημερομηνίες στις συσκευασίες τροφίμων συνήθως υποδεικνύουν πότε το φαγητό έχει την καλύτερη γεύση, όχι πότε δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 50 παραλλαγές ετικετών με την ημερομηνία λήξης, όπως «ανάλωση πριν από», «πώληση πριν από» και «συσκευασμένο στις», σχεδόν όλες από τις οποίες υποδεικνύουν πότε η ποιότητα ή η φρεσκάδα αρχίζει να μειώνεται.

Ενώ είναι σημαντικό να προσέχετε τις τυπωμένες ημερομηνίες για ορισμένα τρόφιμα, εκτιμάται ότι χιλιάδες τόνοι τροφίμων πετιούνται κάθε χρόνο λόγω σύγχυσης σχετικά με την ετικέτα που αναγράφει την ημερομηνία λήξης, όπως αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ReFED για τα απόβλητα τροφίμων.
Το βρεφικό γάλα είναι το μόνο προϊόν που έχει τυποποιημένες, ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες ετικέτες ημερομηνίας.

Πώς ξεκίνησαν οι ετικέτες τροφίμων

Στις αρχές έως τα μέσα του 1900, τα αμερικανικά νοικοκυριά άρχισαν να μεταβαίνουν από τα τοπικά τρόφιμα σε επεξεργασμένα και συσκευασμένα προϊόντα, και ορισμένοι παραγωγοί άρχισαν να βάζουν ημερομηνίες στα προϊόντα τους για να μετριάσουν τις ανησυχίες σχετικά των καταναλωτών για τη φρεσκάδα των προϊόντων. Αλλά αυτές οι ετικέτες διαδόθηκαν ευρέως τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, παράλληλα με τις ευρύτερες προσπάθειες για βελτίωση της διατροφικής επισήμανσης και της διαφάνειας.

Σήμερα, μεμονωμένες εταιρείες τροφίμων εξακολουθούν να καθορίζουν ποια ημερομηνία αναγράφεται στα προϊόντα τους. Αλλά η καθεμία χρησιμοποιεί τη δική της μεθοδολογία, δήλωσε η Londa Nwadike, καθηγήτρια επιστήμης τροφίμων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Ντακότα.

Για παράδειγμα,ορισμένες εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να προβλέψουν πότε μειώνεται η φρεσκάδα ενός προϊόντος, ενώ άλλες μπορεί να διεξάγουν ειδικές δοκιμές όπου τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή αυξημένα επίπεδα οξυγόνου.
Άλλες μπορεί να εκθέτουν ένα προϊόν σε μούχλα, ζύμες ή παθογόνα όπως το E. coli ή τη σαλμονέλα. Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διεξάγουν εκτεταμένες δοκιμές και μπορεί απλώς να βασίζουν τις ημερομηνίες τους σε εκείνες των ανταγωνιστών τους.

Το αποτέλεσμα είναι μία μεγάλη ασυνέπεια: Δύο σχεδόν πανομοιότυπα προϊόντα, συσκευασμένα την ίδια ημέρα, μπορεί να έχουν ουσιαστικά διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Αυτή η σύγχυση επιδεινώνεται από τον τρόπο διατύπωσης των ετικετών, μεγάλο μέρος του οποίου διαμορφώνεται από τις κρατικές πολιτικές. Κάθε μία έχει τις δικές της απαιτήσεις που ποικίλλουν ανάλογα με τα τρόφιμα, επομένως οι ετικέτες μπορεί να είναι διαφορετικές ή απλώς να μην υπάρχουν σε ορισμένες τουλάχιστον αμερικανικές πολιτείες.

Πάρτε για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αναφέρουν οι NYT. Η Μοντάνα απαιτεί από το γάλα (αλλά όχι από άλλα προϊόντα) να περιλαμβάνει ημερομηνία λήξης όχι περισσότερο από 12 ημέρες μετά την παστερίωση, ενώ η Πενσυλβάνια επιτρέπει έως και 17 ημέρες και εξαιρεί το υπερπαστεριωμένο γάλα.
Η Βιρτζίνια απαιτεί ημερομηνίες λήξης σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ η Νέα Υόρκη δεν απαιτεί καθόλου ετικέτες με ημερομηνία λήξης στα γαλακτοκομικά. Υπάρχουν παρόμοιες παραλλαγές στους κρατικούς κανονισμούς για τα αυγά, τα οστρακοειδή, τα αγαθά που πωλούνται στις λαϊκές αγορές και άλλα προϊόντα.

Το αποτέλεσμα αυτών των ποικίλων πολιτικών είναι «σύγχυση και χάος», δήλωσε η Yvette Cabrera, διευθύντρια αποβλήτων τροφίμων στο Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων. «Δημιουργεί αυτά τα πραγματικά πολύπλοκα συστήματα διανομής, συσκευασίας, παραγωγής που καθιστούν πολύ δύσκολη τη συμμόρφωση των παραγωγών τροφίμων».

Δημιουργεί επίσης απόβλητα. Πολλές πολιτείες απαγορεύουν τις πωλήσεις ή τις δωρεές προϊόντων που έχουν λήξει και πολλοί καταναλωτές, το 43%, σύμφωνα με έρευνα του 2025, συνήθως πετάνε τρόφιμα που πλησιάζουν ή έχουν περάσει την ημερομηνία λήξης.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ημερομηνίες λήξης δεν είναι ένα τέχνασμα για να κάνουν τον καταναλωτή να αγοράσουν περισσότερα, αλλά το προϊόν ενός χαοτικού συστήματος. Και για τα περισσότερα τρόφιμα, η κατανάλωσή τους μετά την ημερομηνία δεν αποτελεί πρόβλημα για την υγεία.

Τα τρόφιμα που πρέπει να προσέξετε

Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις ετικέτες «ανάλωση πριν από» και «λήξη στις», ειδικά στα ευπαθή προϊόντα. Η φράση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αναφέρεται γενικά στην ποιότητα και η φράση «πώληση πριν από» είναι γενικά για να γνωρίζουν οι λιανοπωλητές πότε να αλλάζουν το απόθεμα.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα συνήθως διατηρούνται καλά έως και ένα χρόνο, ακόμη και αν έχουν αποψυχθεί και καταψυχθεί ξανά. Τα κλειστά καρυκεύματα, τα έλαια και τα κονσερβοποιημένα προϊόντα διαρκούν συχνά αρκετά χρόνια. Τα αυγά στο ψυγείο είναι καλά για τρεις έως πέντε εβδομάδες και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο ψυγείο συνήθως διαρκούν μία έως τρεις εβδομάδες μετά το άνοιγμα. Οι πιο σημαντικές ετικέτες ημερομηνίας βρίσκονται στο κρέας και τα θαλασσινά, στο μη παστεριωμένο τυρί και γάλα, στις παιδικές τροφές και στα τρόφιμα που παρασκευάζονται στο κατάστημα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

Υγεία
Διατροφολόγος αποκαλύπτει τα μυστικά για να διαβάζεις σωστά τις ετικέτες στα τρόφιμα

Διατροφολόγος αποκαλύπτει τα μυστικά για να διαβάζεις σωστά τις ετικέτες στα τρόφιμα

Υγεία
Μάννα εξ ουρανού: Ισπανία και Γαλλία έριξαν 52 τόνους τρόφιμα στη Γάζα - Συγκλονιστικές εικόνες (Βίντεο)

Μάννα εξ ουρανού: Ισπανία και Γαλλία έριξαν 52 τόνους τρόφιμα στη Γάζα - Συγκλονιστικές εικόνες (Βίντεο)

Διεθνή
Τα 8 απροσδόκητα τρόφιμα που μπορείς να βάλεις στην κατάψυξη

Τα 8 απροσδόκητα τρόφιμα που μπορείς να βάλεις στην κατάψυξη

Life

NETWORK

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

healthstat.gr