Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

7 κατεψυγμένα τρόφιμα που συνιστούν οι διαιτολόγοι για μείωση των τριγλυκεριδίων

pexels/Marina Leonova pexels/Marina Leonova
Φροντίστε την υγεία της καρδιάς σας.

Όταν ψάχνουμε υγιεινές επιλογές για την υγεία της καρδιάς, το μυαλό μας πηγαίνει συχνά στα φρέσκα προϊόντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα κατεψυγμένα.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι πρακτικά, εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και τα αυξημένα τριγλυκερίδια.

Τα τριγλυκερίδια είναι ένας τύπος λίπους στο αίμα που χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Όταν, όμως, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η καλύτερη ώρα για πρωινό αν έχετε διαβήτη - Συμβουλές από ειδικούς

Η καλύτερη ώρα για πρωινό αν έχετε διαβήτη - Συμβουλές από ειδικούς

Υγεία

Ευτυχώς, η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών και ωμέγα-3 λιπαρών, σε συνδυασμό με τη μείωση ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών, συμβάλλει στη βελτίωση των τιμών τους.

Ακολουθούν επτά κατεψυγμένες επιλογές που προτείνουν οι ειδικοί:

1. Κατεψυγμένα λαχανικά

Πλούσια σε φυτικές ίνες, εύκολα στην παρασκευή και κατάλληλα για την υγεία της καρδιάς. Προτιμήστε απλές εκδοχές χωρίς πρόσθετες σάλτσες. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση τουλάχιστον τριών μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως βοηθά στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

2. Ψωμί με σπόρους

Συνήθως αποθηκεύεται στην κατάψυξη, αφού δεν περιέχει συντηρητικά. Έχει περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερη ζάχαρη από το συμβατικό ψωμί, ενισχύοντας έτσι τη μείωση των τριγλυκεριδίων.

3. Σολομός

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που μειώνουν τα τριγλυκερίδια. Ο κατεψυγμένος σολομός αποτελεί εύκολη και υγιεινή επιλογή πρωτεΐνης για το καθημερινό τραπέζι.

4. Μείγμα μούρων

Τα μούρα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι κατεψυγμένα μούρα προσφέρει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών και μπορεί να προστεθεί σε smoothies, γιαούρτι ή βρώμη.

5. Ενταμάμε (Φασόλια σόγιας)

Πλούσια φυτική πρωτεΐνη με ωμέγα-3 και φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι παρέχει περίπου 18 γρ. πρωτεΐνης και 8 γρ. φυτικών ινών. Εξαιρετική επιλογή για σαλάτες ή σνακ, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη ή υψηλά λιπίδια.

6. Κατεψυγμένα χορτοφαγικά μπιφτέκια

Πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης, με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Επιλέξτε μπιφτέκια από φασόλια ή φακές για επιπλέον οφέλη. Προσοχή μόνο στην περιεκτικότητα σε νάτριο.

7. Ρύζι από κουνουπίδι

Εναλλακτική στο παραδοσιακό ρύζι, με πολύ λιγότερους υδατάνθρακες και μόλις 4 γραμμάρια ανά μερίδα. Περιέχει φυτικές ίνες που βοηθούν στον έλεγχο σακχάρου και τριγλυκεριδίων, ιδανικό για όσους θέλουν ελαφρύτερα γεύματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Ποιες τροφές βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Ποιες τροφές βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Υγεία
Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε φυσικά με τροφές που εγκρίνουν οι ειδικοί

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε φυσικά με τροφές που εγκρίνουν οι ειδικοί

Υγεία
Η διατροφή πλούσια σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 24%

Η διατροφή πλούσια σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 24%

Υγεία
Χοληστερίνη: Η καθημερινή συνήθεια που βοηθά στη μείωσή της

Χοληστερίνη: Η καθημερινή συνήθεια που βοηθά στη μείωσή της

Υγεία

NETWORK

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr