7 κατεψυγμένα τρόφιμα που συνιστούν οι διαιτολόγοι για μείωση των τριγλυκεριδίων

Φροντίστε την υγεία της καρδιάς σας.

Όταν ψάχνουμε υγιεινές επιλογές για την υγεία της καρδιάς, το μυαλό μας πηγαίνει συχνά στα φρέσκα προϊόντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα κατεψυγμένα.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι πρακτικά, εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και τα αυξημένα τριγλυκερίδια.

Τα τριγλυκερίδια είναι ένας τύπος λίπους στο αίμα που χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Όταν, όμως, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων.

Ευτυχώς, η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών και ωμέγα-3 λιπαρών, σε συνδυασμό με τη μείωση ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών, συμβάλλει στη βελτίωση των τιμών τους.

Ακολουθούν επτά κατεψυγμένες επιλογές που προτείνουν οι ειδικοί:

1. Κατεψυγμένα λαχανικά

Πλούσια σε φυτικές ίνες, εύκολα στην παρασκευή και κατάλληλα για την υγεία της καρδιάς. Προτιμήστε απλές εκδοχές χωρίς πρόσθετες σάλτσες. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση τουλάχιστον τριών μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως βοηθά στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

2. Ψωμί με σπόρους

Συνήθως αποθηκεύεται στην κατάψυξη, αφού δεν περιέχει συντηρητικά. Έχει περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερη ζάχαρη από το συμβατικό ψωμί, ενισχύοντας έτσι τη μείωση των τριγλυκεριδίων.

3. Σολομός

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που μειώνουν τα τριγλυκερίδια. Ο κατεψυγμένος σολομός αποτελεί εύκολη και υγιεινή επιλογή πρωτεΐνης για το καθημερινό τραπέζι.

4. Μείγμα μούρων

Τα μούρα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι κατεψυγμένα μούρα προσφέρει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών και μπορεί να προστεθεί σε smoothies, γιαούρτι ή βρώμη.

5. Ενταμάμε (Φασόλια σόγιας)

Πλούσια φυτική πρωτεΐνη με ωμέγα-3 και φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι παρέχει περίπου 18 γρ. πρωτεΐνης και 8 γρ. φυτικών ινών. Εξαιρετική επιλογή για σαλάτες ή σνακ, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη ή υψηλά λιπίδια.

6. Κατεψυγμένα χορτοφαγικά μπιφτέκια

Πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης, με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Επιλέξτε μπιφτέκια από φασόλια ή φακές για επιπλέον οφέλη. Προσοχή μόνο στην περιεκτικότητα σε νάτριο.

7. Ρύζι από κουνουπίδι

Εναλλακτική στο παραδοσιακό ρύζι, με πολύ λιγότερους υδατάνθρακες και μόλις 4 γραμμάρια ανά μερίδα. Περιέχει φυτικές ίνες που βοηθούν στον έλεγχο σακχάρου και τριγλυκεριδίων, ιδανικό για όσους θέλουν ελαφρύτερα γεύματα.