Η καλύτερη ώρα για πρωινό αν έχετε διαβήτη - Συμβουλές από ειδικούς

pexels/Life Of Pix pexels/Life Of Pix
Η παρακολούθηση του σακχάρου πριν και μετά το γεύμα είναι βασικό εργαλείο.

Το πρωινό είναι ιδιαίτερο γεύμα, καθώς ακολουθεί πολλές ώρες νηστείας. Για τα άτομα με διαβήτη, συχνά προκύπτει η απορία: ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να το καταναλώσουν; Αμέσως μετά το ξύπνημα; Μετά τον καφέ; Ή αργότερα μέσα στη μέρα;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Η διαχείριση του διαβήτη απαιτεί εξατομίκευση, αφού οι ανάγκες κάθε οργανισμού διαφέρουν ανάλογα με τα επίπεδα σακχάρου πριν το γεύμα, τις ορμόνες, τη φαρμακευτική αγωγή και το καθημερινό πρόγραμμα. Αυτό που λειτουργεί για έναν άνθρωπο μπορεί να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό για κάποιον άλλον.

Πότε να φάτε το πρώτο γεύμα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» ώρα για πρωινό· προτεραιότητα έχει ο προσωπικός σας χρόνος.

Η Mary Lechner, νοσηλεύτρια και σύμβουλος διαβήτη με πολυετή εμπειρία, τονίζει ότι βασίζεται στην πείνα της και στα επίπεδα γλυκόζης πριν αποφασίσει να φάει.

Η διαιτολόγος Lauren Plunkett επισημαίνει ότι η γλυκόζη μπορεί να είναι πιο ευμετάβλητη νωρίς το πρωί, επηρεασμένη από ορμόνες, άγχος, διατροφή και άσκηση.

Η παρακολούθηση του σακχάρου πριν και μετά το γεύμα είναι βασικό εργαλείο για να δείτε αν το πρωινό σας ταιριάζει στις ανάγκες σας. Απλές πρακτικές, όπως ένας περίπατος μετά το φαγητό, μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης.

Γιατί το πρωινό έχει σημασία

Η κατανάλωση πρωινού μπορεί να προσφέρει σταθερή ενέργεια, να συμβάλει στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και να μειώσει τον κίνδυνο φλεγμονών. Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Toby Smithson, βοηθά επίσης στην αποφυγή απότομων αυξομειώσεων της γλυκόζης μέσα στην ημέρα και διευκολύνει τη σωστή κατανομή των υδατανθράκων.

Τι να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο πρωινό

Δεν χρειάζεται να περιορίζεστε στα κλασικά δημητριακά ή στο μπέικον. Τροφές φυτικής προέλευσης όπως φασόλια, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και βοηθούν στη ρύθμιση της γλυκόζης.

Η Μέθοδος του Πιάτου της Αμερικανικής Εταιρείας Διαβήτη προτείνει:

  • μισό πιάτο με μη αμυλούχα λαχανικά,
  • το ένα τέταρτο με άπαχη πρωτεΐνη,
  • το υπόλοιπο τέταρτο με ποιοτικούς υδατάνθρακες.

Ένα παράδειγμα είναι η βρώμη με πρωτεΐνη και λαχανικά ή το τοστ με βούτυρο ξηρών καρπών, που αποδεδειγμένα ικανοποιεί περισσότερο από τα επεξεργασμένα δημητριακά.

