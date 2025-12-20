Την προανάκριση για όλες τις υποθέσεις διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Διαδοχικά και στοχευμένα πλήγματα κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά, κατάφερε τις τελευταίας ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Πειραιά, μέσα από σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων που ανέδειξαν την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και την αποτελεσματική αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 41 και 60 ετών, στον Κολωνό Αττικής. Κατά τη νομότυπη έρευνα στις οικίες τους, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους άνω του 1,6 κιλού, μικροποσότητα 11,1 γραμμαρίων πιθανής κοκαΐνης, καθώς και χρηματικό ποσό 1.590 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τις πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου 2025, σε δεύτερη επιχείρηση στην Αθήνα, συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης, με συνολική κατάσχεση 7,3 γραμμαρίων της ναρκωτικής ουσίας, έπειτα από διακριτική παρακολούθηση και ελέγχους με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Ακολούθως, το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας, με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν δύο ημεδαπούς να κατέχουν συνολικά 12,5 γραμμάρια κάνναβης.