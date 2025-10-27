Η συμφωνία Στάρμερ - Ερντογάν είναι η ολοκλήρωση μακροχρόνιων συζητήσεων, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να αγοράσει Eurofighter Typhoon από το 2023.

Η Βρετανία συμφώνησε να πουλήσει 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon στην Τουρκία σε μια συμφωνία αξίας άνω των 9 δισ. ευρώ. Ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα τη Δευτέρα, περιγράφοντάς την ως «μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, μια νίκη για την αμυντική μας βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει για μαχητικά αεροσκάφη εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και η πρώτη νέα παραγγελία για βρετανικά Typhoon από το 2017. Η πρώτη παράδοση των νέων αεροσκαφών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης μια κίνηση για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Η συμφωνία της Δευτέρας αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση μακροχρόνιων συζητήσεων, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αγοράσει Eurofighter Typhoon από το 2023.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε την πώληση ως μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ενότητα του ΝΑΤΟ. Συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους άμυνας, ο Βρετανός πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα ως προσκεκλημένος του Ερντογάν και έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο, μετά από μία τελετή υποδοχής σε στρατιωτική βάση όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο του.

Η Άγκυρα φέρεται να έχει προτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της και στις ΗΠΑ τρόπους για την ταχεία προμήθεια προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών, εν μέσω συνομιλιών για την αγορά 40 Eurofighter Typhoon, καθώς και αμερικανικών F-16 και F-35. Σύμφωνα με μια συμφωνία, η Τουρκία θα παραλάβει άμεσα 12 Typhoon, αν και μεταχειρισμένα, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, ενώ 28 νέα αεροσκάφη θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια, ανέφερε το Reuters.

Τα Eurofighters, κατασκευάζονται σε συνεργασία μεταξύ της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Περίπου το 37% της παραγωγής πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της τελικής συναρμολόγησης στα εργοστάσια της BAE Systems στο Γουόρτον και το Σάμλεσμπερι.

Τον Ιούλιο, η Άγκυρα και το Λονδίνο υπέγραψαν μια προκαταρκτική συμφωνία αγοράς που εγκρίθηκε από τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter δηλαδή τις Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, εκπροσωπούμενες από την Airbus, την BAE Systems και την Leonardo. Η Γερμανία αρχικά μπλόκαρε την πώληση, αλλά ανασκεύασε την αντίθεσή της τον Ιούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πώληση.

Η Βρετανία είναι μεταξύ των κορυφαίων εταίρων της Τουρκίας στην Ευρώπη. Το Έγγραφο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας - Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2007, ανανεώθηκε το 2010 και έχει γίνει το θεμελιώδες έγγραφο για τις διμερείς σχέσεις.

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Τουρκία διαπραγματεύονται μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ολοκληρώθηκε θετικά, ενώ ο επόμενος γύρος αναμένεται μέσα στο 2025 και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για εκτεταμένη συνεργασία, ιδίως στις υπηρεσίες και τους τομείς που βασίζονται στην καινοτομία.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών υπερβαίνει σήμερα τα 36 δισ. δολάρια, καθιστώντας την Τουρκία έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανία από την πλευρά της επιδιώκει να επεκτείνει το παγκόσμιο εμπορικό της δίκτυο μετά το Brexit, ενώ η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση των οικονομικών της συνεργασιών εν μέσω μεταβαλλόμενων περιφερειακών δυναμικών και ανακατατάξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ έχουν επίσης υψηλού επιπέδου αμυντική συνεργασία, τόσο διμερώς όσο και μέσω διεθνών οργανισμών. Ο τουρισμός είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο οι δύο χώρες διαθέτουν στενούς δεσμούς, σχολιάζει η Daily Sabah.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κιρ Στάρμερ συναντήθηκαν αρχικά κατ' ιδίαν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Η τουρκική αντιπροσωπεία περιλάμβανε μεταξύ άλλων τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα είναι το πρώτο του ταξίδι στην Τουρκία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, αν και έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διεθνείς συνόδους κορυφής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Στάρμερ κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, πριν οριστικοποιήσει τη συμφωνία στο προεδρικό μέγαρο.

