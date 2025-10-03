Εάν δεν έχουμε συμφωνία, όλη η κόλαση θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς έγραψε ο Τραμπ.

Συμφωνία ή θα καταστραφείτε, ήταν το μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς, δίνοντας παράλληλα διορία μέχρι το απόγευμα της Κυριακής να απαντήσουν στο σχέδιο που έχει ήδη παρουσιάσει.

Όπως έγραψε:

Η Χαμάς αποτελεί μια άγρια και βίαιη απειλή εδώ και πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν καταστήσει τη ζωή ανυπόφορα άθλια), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπου βρέφη, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, καθώς και πολλοί νέοι άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τις μελλοντικές τους ζωές μαζί, δολοφονήθηκαν.

Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ, απλώς περιμένοντας να δώσω την εντολή, «GO», για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα κυνηγηθείτε και θα σκοτωθείτε.

Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν άμεσα αυτήν την περιοχή δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανάτου και να μεταβούν σε ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα φροντιστούν κατάλληλα από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν.

Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια Έθνη της Μέσης Ανατολής, και των γύρω περιοχών πέρα από αυτήν, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συμφωνήσει, με το Ισραήλ να υπογράφει, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3.000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΩΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΜΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ, και είναι εξαιρετικές για ΟΛΟΥΣ!

Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΩΡΑ!

Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς έως την Κυριακή το απόγευμα στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον, D.C. Κάθε Χώρα έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δεν επιτευχθεί, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»