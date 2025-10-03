Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι η οργάνωση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP την Παρασκευή ότι η οργάνωση χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει ήδη γίνει δεκτό από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ … και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», είπε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για το θέμα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου.

Το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα - και όλα αυτά υπό μια μεταβατική αρχή διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, χαιρέτισαν την πρόταση, ωστόσο ο Μοχάμαντ Νάζαλ -μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς - δήλωσε την Παρασκευή ότι «έχει σημεία που προκαλούν ανησυχία».

Μία παλαιστινιακή πηγή κοντά στην ηγεσία της Χαμάς δήλωσε στο AFP την Τετάρτη ότι το ισλαμιστικό κίνημα «θέλει να τροποποιήσει ορισμένα άρθρα, όπως εκείνο για τον αφοπλισμό και την απέλαση μελών της Χαμάς και άλλων φατριών».

Οι ηγέτες της Χαμάς ζητούν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας» και εγγυήσεις ότι δεν θα γίνουν απόπειρες δολοφονίας εντός ή εκτός της περιοχής, πρόσθεσε η πηγή.

«Δύο απόψεις εντός της Χαμάς»

Άλλη πηγή με γνώση επί των διαπραγματεύσεων ανέφερε στο AFP ότι «υπάρχουν δύο απόψεις εντός της Χαμάς».

«Η πρώτη υποστηρίζει την άνευ όρων έγκριση, καθώς προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός υπό τις εγγυήσεις του Τραμπ, με τους μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει το σχέδιο», είπε η πηγή.

«Η δεύτερη έχει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με βασικά άρθρα, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και την απέλαση οποιουδήποτε Παλαιστίνιου από τη Γάζα. Προτιμούν υπό όρους έγκριση με διευκρινίσεις που να αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των αντιστασιακών φατριών», πρόσθεσε.