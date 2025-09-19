Η Εσθονία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Θυμήθηκαν την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία.

Για τρίτη φορά μέσα σχεδόν 10 ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει το ΝΑΤΟ και την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Μετά τις παραβιάσεις από ρωσικά drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα μαχητικά αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Ήδη, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ ανακοίνωσε ότι η χώρα του ενεργοποιεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ», έγραψε σε ανάρτηση.

Το Βορειοατλαντικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσει την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου.

{https://x.com/KristenMichalPM/status/1969089441017856386}

Το Άρθρο 4 προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών της Συμμαχίας, όταν ένα μέλος θεωρεί ότι απειλείται η επικράτεια, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Από το 1949, που δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί μόλις εννέα φορές, οι δύο τις τελευταίες δέκα ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Πολωνία επίσης ενεργοποίησε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της. Η προηγούμενη φορά ήταν από αρκετές χώρες το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ενεργοποίηση του Άρθρου 4 δείχνει ξεκάθαρα ότι η Εσθονία βλέπει το περιστατικό ως ευθεία απειλή στην ασφάλειά της, ενώ η κίνηση είναι ενδεικτική της ολοένα μεγαλύτερης ανησυχίας για την αυξανόμενη επιθετικότητα και τις προκλήσεις της Ρωσίας, σημειώνει ο Guardian.

Από ΜiG-31 οι παραβιάσεις, είχαν κλειστούς πομπούς

Τρία αεροσκάφη MiG-31, που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον φινλανδικό κόλπο. Έμειναν στον εναέριο χώρο για 12 λεπτά, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας.

Η παραβίαση έγινε το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή της νήσου Βάιντλο ανακοίνωσαν οι εσθονικές ένοπλες δυνάμεις. Τα μαχητικά αεροσκάφη δεν είχαν σχέδιο πτήσης, οι αναμεταδότες τους δεν ήταν ανοιχτοί και δεν ήταν σε επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Αν και είναι αρκετά συνηθισμένες οι παραβιάσεις ρωσικών αεροσκαφών πάνω από τη νήσο Βάιντλο, συνήθως δεν κρατούν τόσο όσο οι σημερινές. «Οι Ρώσοι πετάνε σε αυτό τον εναέριο χώρο εδώ και δεκαετίες. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς αυτό δεν ήταν σκόπιμο», δήλωσε στο Politico Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο. Αλλά η σημερινή η εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά τα αεροσκάφη που μπήκαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς θρασεία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάρκους Τσάκνα.

«Το γεγονός ότι η Ρωσία δοκιμάζει ολοένα πιο εκτεταμένα τα όρια και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να απαντηθεί με άμεση αύξηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», υπογράμμισε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, ενώ κλήθηκε ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στη χώρα, προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας.

Λίγες ώρες αργότερα, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή υπερπτήση πάνω από την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου Petrobaltic, στη Βαλτική θάλασσα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας.

Νατοϊκά αεροσκάφη αναχαίτισαν τα ρωσικά

Τα ρωσικά μαχητικά πέταξαν περίπου 9 χιλιόμετρα εντός του νατοϊκού εναέριου χώρου, προτού τα αναχαιτίσουν ιταλικά F-35, από τη βάση Άμαρι της Εσθονίας, στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

Επίσης, απογειώθηκαν σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη JAS 39, που αναχαίτισαν και παρακολουθούσαν τα ρωσικά MiG-31.

{https://x.com/Forsvarsmakten/status/1969085627099394248}

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ, υπό την Ανατολική Φρουρά, ήταν γρήγορη και αποφασιστική», σχολίασε ο γ.γ. της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σε ανάρτηση. Η «Ανατολική Φρουρά» είναι η νέα αποστολή που ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία, με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας.

{https://x.com/SecGenNATO/status/1969093804083802504}

«Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντήσει», σχολίασε η εκπρόσωπος της συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση, o Πούτιν μας δοκιμάζει»

«Αυτό δεν ήταν ατύχημα», σχολίασε η Κάγια Κάλας, ενώ σε ανάρτηση στο Χ τόνισε πως η παραβίαση αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», που κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης, δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία», προειδοποίησε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

{https://x.com/kajakallas/status/1969052214728511976}

«Θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, ενώ θα επενδύουμε σε μια ισχυρότερη αριστερή πτέρυγα. Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, το ίδιο θα συμβαίνει με την πίεσή μας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

{https://x.com/vonderleyen/status/1969058467374919902}

Νωρίτερα, παρουσιάζοντας τις νέες κυρώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε αναφορά στις παραβιάσεις από ρωσικά drones, στην Πολωνία και τη Ρουμανία. «Ξανά και ξανά, ο Πούτιν έχει κλιμακώσει και απαντώντας η Ευρώπη αυξάνει την πίεσή της. Ξέρουμε ότι οι κυρώσεις μας αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πίεσης και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε μέχρι να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Η σημερινή παραβίαση είναι άλλη μία απαράδεκτη πρόκληση, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Υπογραμμίζει ξανά την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγάς μας, εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία», συμπλήρωσε. Η «συλλογική απάντηση» στις ενέργειες της Ρωσίας θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, πρόσθεσε.

{https://x.com/eucopresident/status/1969071428193382764}

Η παραβίαση του εναέριου χώρου σε Πολωνία και Ρουμανία

Στις 10 Σεπτεμβρίου πάνω από 20 drones μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Το ΝΑΤΟ κατέρριψε αρκετά από αυτά και η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 της Συμμαχίας. Πολλοί προειδοποίησαν ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, ρωσικό drone έμεινε σχεδόν 50 λεπτά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Το εντόπισαν δύο F-16 που επιτηρούσαν τα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία. Έφτασαν κοντά στην κατάρριψη, αλλά οι πιλότοι αποφάσισαν να μην το κάνουν, αφού αξιολόγησαν τους παράπλευρους κινδύνους.

Το «παράδειγμα» της Τουρκίας με την κατάρριψη του Su-24

Ιστορικά το ΝΑΤΟ έχει δείξει αυτοσυγκράτηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία φορά που κράτος- μέλος της Συμμαχίας κατέρριψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος ήταν το 2015. Τότε, η Τουρκία κατέρριψε ένα Su-24 κοντά στα σύνορά της με τη Συρία, κάτι που προκάλεσε σφοδρό διπλωματικό επεισόδιο με τη Μόσχα. Έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, η συμμαχία έχει αποφύγει ανάλογες κινήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=D7E5Reymuug}

Η Λιθουανή υπουργός Άμυνας, Ντοβίλε Σακαλιένε, καταδικάζοντας τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, σχολίασε ότι η Τουρκία «έδωσε το παράδειγμα» πριν από 10 χρόνια.

Αναφερόμενη στην παραβίαση, έγραψε σε ανάρτηση ότι «αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη πως η Ανατολική Φρουρά έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό» και υπογράμμισε πως τα βορειοανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ «δοκιμάζονται για έναν λόγο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί».

Στο υστερόγραφο, σημείωσε με νόημα: «Η Τουρκία έδωσε το παράδειγμα πριν από 10 χρόνια, τροφή για σκέψη».

{https://x.com/DSakaliene/status/1969060416954208294}

Μαζική καταδίκη της παραβίασης στην Εσθονία

Το περιστατικό στην Εσθονία δείχνει «τη σοβαρότητα της ρωσικής απειλής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», επεσήμανε ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον και προειδοποίησε ότι η ετοιμότητα του ΝΑΤΟ δοκιμάζεται διαρκώς.

Η Ρωσία «κλιμακώνει τις εντάσεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ και δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», τόνισε ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα.

«Δεν υπάρχουν ατυχήματα. Η Συμμαχία δοκιμάζεται στρατιωτικά. Πρέπει να οξύνουμε τη στάση του ΝΑΤΟ σε σημείο που κανείς δεν θα τολμά να δοκιμάζει την αποτρεπτική ικανότητά μας», τόνισε ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών, Κεστούτις Μπούντρις.

Άλλη μία ριψοκίνδυνη παραβίαση του νατοϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, σχολίασε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ. «Πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στον Πούτιν», τόνισε κάνοντας αναφορά στις νέες κυρώσεις που έχουν ανακοινώσει ΕΕ και Βρετανία.

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι. «Κάνουν πάντα τα ίδια πράγματα, για να ελέγξουν την αντίδραση του ΝΑΤΟ, της Δύσης και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Κανείς δεν φοβάται τη Ρωσία, αλλά πρέπει να εργαστούν όλοι, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης. Το ζητούμενο πρέπει να είναι η ειρήνη και ασφαλώς όχι ο πόλεμος», υπογράμμισε.

Η εισβολή στον εσθονικό εναέριο χώρο αποτελεί «ευθεία απειλή στη διατλαντική ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, καλώντας και εκείνος για συντριπτική πολιτική και οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Η καταδίκη από την Αθήνα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, δίχως να αναφέρει ότι αυτή έγινε από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όποια παραβίαση συνόρων είναι απαράδεκτη, υπογραμμίζει σε ανάρτηση το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους Εσθονούς.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών για την Εσθονία

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση συνόρων χωρών, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας».

{https://x.com/GreeceMFA/status/1969115285127823820}