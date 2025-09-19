Το 19ο πακέτο κυρώσεων έρχεται ως απάντηση σε αυτή την «κλιμάκωση» από τον Πούτιν, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στα κράτη-μέλη, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η Ρωσία τον τελευταίο μήνα περιφρονεί τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο, ενώ επέκτρινε τις μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία.

H φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις ρωσικές εισβολές με drones σε Πολωνία και Ρουμανία αλλά και στις επιθέσεις στο Κίεβο, κατά τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές και σε κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη», τόνισε.

«Το 19ο πακέτο κυρώσεων έρχεται ως απάντηση σε αυτή την "κλιμάκωση" από τον Πούτιν», εξήγησε.

Η ΕΕ θα «θέλει να μειώσει» τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές.

Άλλα 118 πλοία από τον ρωσικό σκιώδη στόλο θα προστεθούν στον κατάλογο των κυρώσεων, φθάνοντας συνολικά τα 560.

Πρόσθεσε ότι «οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας Rosneft και Gazpromneft θα τεθούν πλέον σε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών» και «άλλες εταιρείες θα τεθούν επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων».

Το νέο πακέτο κυρώσεων στοχεύει επίσης σε «διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, πετροχημικές εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας» που φέρονται να «αγοράζουν πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων».

«Σε τρία χρόνια, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 90%. Τώρα γυρίζουμε σελίδα οριστικά», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι νέες κυρώσεις έχουν ως στόχο να κλείσουν «οικονομικά παραθυράκια» και θα επισπεύσει «την απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον τράπεζες στη Ρωσία και σε τράπεζες σε τρίτες χώρες».

«Τα περιοριστικά μας μέτρα θα πλήξουν τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και θα απαγορεύσουν τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Καταχωρίζουμε ξένες τράπεζες που συνδέονται με ρωσικά εναλλακτικά συστήματα υπηρεσιών πληρωμών. Και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες σε ειδικές οικονομικές ζώνες», τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Το πακέτο θα «προσθέσει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης», με 45 εταιρείες στη Ρωσία και τρίτες χώρες να επηρεάζονται.

«Αυτές οι εταιρείες παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη ρωσική στρατιωτική βιομηαχνία. Σε έναν πόλεμο που καθοδηγείται από την καινοτομία, η διακοπή της πρόσβασης της Ρωσίας σε βασικές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Πάνω απ' όλα όσον αφορά τα drones», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Δήλωσε επίσης ότι ενώ τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν θα αγγιχτούν», η Ουκρανία θα λάβει δάνεια αποζημιώσεων, τα οποία θα αποπληρωθούν από μελλοντικές ρωσικές αποζημιώσεις. «Θα υποβάλουμε σύντομα μια πρόταση», τόνισε.

«Καλώ τώρα τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian