Aνακαλείται επικίνδυνη ζάχαρη - Συναγερμός και στην Ελλάδα

Η ζάχαρη που ανακαλείται πωλείται και στην Ελλάδα οπότε οι καταναλωτές με δυσανεξία στα θειώδη πρέπει να αποφύγουν να την καταναλώσουν.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα για την ανάκληση ακατάλληλης ζάχαρης που πρέπει να αποσυρθεί άμεσα από τα ράφια των καταστημάτων.

Η ανάκληση αφορά ζάχαρη φοίνικα της μάρκας Royal Orient καθώς κατόπιν σχετικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντοπίστηκε αλλεργιογόνο που δεν έχει επισημανθεί στην συσκευασία οπότε ενέχεται σοβαρός κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης που δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ανακαλείται ζάχαρη φοίνικα λόγω παρουσίας θειώδους άλατος που δεν αναγράφεται στην ετικέτα.

Πρόκειται για ένα αλλεργιογόνο που αν καταναλωθεί από άτομο με αλλεργία υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού προβλήματος υγείας.

Αυτή είναι η ζάχαρη φοίνικα που ανακαλείται

Royal Orient 454 g & 500 g

Ημερομηνία ελάχιστης διαρκείας (DDM) 21/03/2027

Δυσανεξία και αλλεργία σε θειώδη: Tα συμπτώματα που χρήζουν προσοχής

Θειώδη, οι χημικές ενώσεις που προέρχονται από το θείο, «κρύβονται» σε πολλά τρόφιμα. Με την κατανάλωσή τους, μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν δυσανεξία στα θειώδη που οδηγεί σε μια αλλεργικού τύπου αντίδραση που χαρακτηρίζεται από διάφορα συμπτώματα:

κνησμός (κνησμός)

φτέρνισμα

πονοκέφαλοι

ρινική καταρροή

κνίδωση

αλλεργική επιπεφυκίτιδα

σημαντική κόπωση

κοιλιακό άλγος

αλλεργικό άσθμα

Και όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα που προσλαμβάνεται, τόσο ισχυρότερη είναι η αντίδραση. Η δυσανεξία, σε αντίθεση με μια αλλεργία, δεν επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι επομένως παρόμοια με τη δυσανεξία στη λακτόζη, η οποία περιλαμβάνει επίσης πεπτικές διαταραχές. Οι αντιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με τη φύση του τροφίμου, την περιεκτικότητά του σε θειώδη άλατα και την ευαισθησία του κάθε ατόμου.

Τα άτομα που έχουν ήδη άλλες αλλεργίες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν δυσανεξία στα θειώδη, ειδικά όσοι είναι αλλεργικοί στην ασπιρίνη ή στα ακάρεα της σκόνης. Μπορεί να φτάσουν στο σημείο να υποστούν αναφυλακτικό σοκ, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι την απώλεια συνείδησης ή ακόμα και κώμα ή καρδιακή ανακοπή. Τα άτομα με άσθμα και τα άτομα με ρινική πολύποδα κινδυνεύουν επίσης περισσότερο από βίαιες αντιδράσεις.