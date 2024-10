Δραματικές στιγμές στη Βαλένθια: «Ήμασταν παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια»

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τις ξαφνικές πλημμύρες που σαρώνουν την ανατολική Ισπανία ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Οι χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, συντρίμμια και δρόμους βυθισμένους στα νερά.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν ένα βήμα πριν τον θάνατο, καθώς παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά στην Βαλένθια συγκλονίζουν.

Ένα ζευγάρι Βρετανών είπε στο Sky News ότι είχαν κολλήσει στο αυτοκίνητό τους για σχεδόν 10 ώρες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.

Ο Vitalij Farafonov και η σύζυγός του επισκέπτονταν τη Βαλένθια για ένα καταφύγιο γιόγκα.

«Γινόταν ένας χαμός καθώς μετρήσαμε εννέα ή 10 αναποδογυρισμένα φορτηγά σε ένα τμήμα μισού μιλίου του αυτοκινητόδρομου».

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Το ζευγάρι, που κατάγεται από τα Midlands αλλά τώρα ζει στο Λουξεμβούργο, έχει τέσσερα παιδιά που είναι ασφαλή στη Βαρκελώνη με συγγενείς.

Ο κ. Farafonov είπε ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν κολλήσει «σε έναν τυχαίο αγροτικό δρόμο ανάμεσα σε όμορφους πορτοκαλεώνες».

«Μπορούμε επιτέλους να δούμε μπλε φώτα που αναβοσβήνουν, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν πού βρισκόμαστε», πρόσθεσε. «Όπως λέω, εμείς είμαστε οι τυχεροί».

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren't rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB