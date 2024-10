Εικόνες Αποκάλυψης στην Ισπανία: 62 νεκροί – «Κόκκινος» συναγερμός στη Βαλένθια

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας στην Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις επαρχίες της Βαλένθια.

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να μαρτυρούν το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής που αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και οι Αρχές φτάνουν σε περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο καταρρακτωδών βροχών.

Tους 62 έφτασαν οι νεκροί - Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή της Βαλένθια μετά τις χθεσινές καταρρακτώδεις βροχές που άφησαν πίσω τους δρόμους και πόλεις βυθισμένες στα νερά με τις μετακινήσεις να θεωρούνται ριψοκίνδυνες λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες.

Το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη με τους μετεωρολόγους να δηλώνουν ότι οι καταιγίδες προκλήθηκαν από ψυχρό αέρα που κινείται πάνω από τα θερμά νερά της Μεσογείου, γεγονός που δημιούργησε έντονα σύννεφα βροχής και οδήγησε σε τεράστια ύψη νερού που ήταν αδύνατον να διαχειριστούν οι υπάρχουσες υποδομές. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια, με ορισμένες περιοχές όπως η Τούρις και η Ουτιέλ να καταγράφουν 200 χιλιοστά βροχόπτωσης.

Πλημμύρες στην Ισπανία: Ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί το μέγεθος του νερού που έπεσε

Χαρακτηριστική η ανάρτηση και του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου τα πρωτοφανή ύψη βροχής που σάρωσαν την Ισπανία τονίζοντας ότι « Στις 29 Οκτωβρίου 2024, η περιοχή της Βαλένθια και ευρύτερα τμήματα της Aνατολικής Ισπανίας υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στην περιοχή Chiva, 30 χλμ δυτικά της Βαλένθια, και ήταν ίσο με 445.4 mm.

Η δεύτερη υψηλότερη τιμή ημερήσιου ύψους βροχόπτωσης από το 1996

Πρόκειται για την 2η υψηλότερη τιμή ημερήσιου ύψους υετού στην Ισπανία, μετά τα 520 mm στην πόλη Tavernes de la Vall στις 11 Σεπτεμβρίου 1996. Τα προκαταρκτικά δορυφορικά δεδομένα που κατέγραψε η επιστημονική ομάδα του Climatebook δείχνουν ότι μια μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Ισπανίας δέχθηκε πάνω από 100-150 mm βροχής (180 mm στο κέντρο της Βαλένθια), και τοπικά πάνω από 250 mm σε λιγότερο από 24 ώρες. Η Βαλένθια, η Καταλονία και άλλες περιοχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ασταθείς μέχρι και το Σ/Κ 2-3 Νοεμβρίου 2024.»

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren't rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB — Nick's Weather Eye (@NickJF75) October 29, 2024

Τι είναι το φαινόμενο «gota fria» ή «ψυχρή σταγόνα» που «βύθισε» την Ισπανία

Η «ψυχρή σταγόνα» (gota fría) συμβαίνει όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από τα θερμά νερά της Μεσογείου. Αυτή η εποχιακή κατάσταση δημιουργεί ατμοσφαιρική αστάθεια, η οποία προκαλεί τη γρήγορη άνοδο του θερμού, κορεσμένου αέρα, οδηγώντας σε σχηματισμό πυκνών νεφών τύπου cumulonimbus που φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian: «Το φαινόμενο της gota fría είναι επισήμως γνωστό ως depresión aislada en niveles altos (Dana, για τους Ισπανούς μετεωρολόγους), που σημαίνει «απομονωμένη ύφεση σε μεγάλα υψόμετρα». Αν και μπορεί να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, χαλάζι, καταιγίδες και έντονες πλημμύρες, οι ακριβείς περιοχές που θα επηρεαστούν είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν, καθώς το φαινόμενο μπορεί να είναι εξαιρετικά τοπικό».

Ανυπολόγιστες καταστροφές και εγκλωβισμένοι στα ορμητικά νερά που σκέπασαν τη Βαλένθια

Εν τω μεταξύ, δεκάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στη Βαλένθια σε φορτηγά ή αυτοκίνητα, σε στέγες καταστημάτων ή βενζινάδικα, πάνω από γέφυρες ή έχοντας παγιδευτεί στα οχήματά τους σε μπλοκαρισμένους δρόμους μέχρι να διασωθούν. Πολλοί από αυτούς περιμένουν ακόμη τη διάσωση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να φτάσουν λόγω της κατάστασης των δρόμων και των υποδομών.

«Όλα είναι πλημμυρισμένα, έχουν χαθεί πολλοί άνθρωποι» δηλώνει Έλληνας κάτοικος της Βαλένθια

Έλληνας κάτοικος της Βαλένθια μίλησε στο για την κατάσταση που επικρατεί, μεταφέροντας τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που αντικρίζει. «Είναι δύσκολα, έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 50, αγνοούνται πάνω από 100. Έχουν πλημμυρίσει όλα τα ποτάμια. Συγγενείς και φίλοι μας είναι εγκλωβισμένοι, και ζούμε με την αγωνία μπας και μπορέσουμε κ μείς να επικοινωνήσουμε μαζί τους», ανέφερε ο κ. Δημήτρης Βαμβακάς.

«Φανταστείτε κάποιο ποτάμι που περνούσε μέσα από τη Βαλένθια, το 1957 άλλαξαν την πορεία του γιατί πλημμύριζε συνέχεια την πόλη και το έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερο από όσο ήταν. Πρώτη φορά υπερχείλισε. Δεν υπάρχει δίκτυο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Μια φίλη μας, μας έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά αλλά είναι στο ταβάνι του σπιτιού. Ένας φίλος μου σε άλλη περιοχή δεν έχει δώσει», συμπλήρωσε.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις πλημμύρες στην Ισπανία: «Παγιδεύτηκαν σαν τα ποντίκια»

Δήμαρχος στην περιοχή της Βαλένθια αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι ήταν «παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια». Ο Ρικάρντο Γαλμπαντόν, δήμαρχος της πόλης Ουτιέλ, δήλωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE ότι χθες (σ.σ: Τρίτη) «ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου». «Ήμασταν παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια . Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», είπε. Ο ίδιος δήλωσε ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.