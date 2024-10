Βιβλική καταστροφή στην Ισπανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 51 νεκρούς από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ισπανία ενώ δεκάδες ακόμα αγνοούνται.

Η χώρα έχει πληγεί σοβαρά από ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που ξέσπασαν ξαφνικά χθες στη Βαλένθια.

Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, είπε ότι είναι «αδύνατο» να δοθεί ακριβής αριθμός για τον τελικό απολογισμό των νεκρών σε αυτό το στάδιο.

Apocalyptic scenes from the province of Valencia, eastern Spain, where a hurricane followed after torrential rain.



Over 300mm of rain has fallen in the past 48 hours, leading to devastating flooding in much of the Mediterranean area.



More visuals from Letur.



