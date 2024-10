ΝΥΤ: Πώς το Ισραήλ εντόπισε τον Σινουάρ στη Γάζα (βίντεο)

Μια μονάδα Ισραηλινών διοικητών εκπαιδευόμενων στρατιωτών επιτέθηκε στον ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση στη νότια Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι των IDF.

Για πάνω από έναν χρόνο, η ισραηλινή ασφάλεια, με τη στήριξη της ΗΠΑ, έχει αφιερώσει τεράστιους οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, στο κυνήγι του ηγέτη της Χαμάς, του Γιαχία Σινουάρ, ενορχηστρωτή της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Αλλά τελικά η εξόντωσή του έγινε όταν μία ομάδα διοικητών εκπαιδευόμενων βρέθηκε απέναντι στον Σινουάρ αναπάντεχα σε μία επιχείρηση ρουτίνας στη Γάζα, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους του Ισραήλ, οι οποίοι μίλησαν στους NYT.

Η ισραηλινή μονάδα ήταν σε περιπολία στην νότια Γάζα την Τετάρτη, όταν Ισραηλινοί στρατιώτες βρέθηκαν απέναντι σε μία ομάδα μαχητών, είπαν οι αξιωματούχοι. Οι στρατιώτες, με την υποστήριξη drones, αντάλλαξαν πυρά και επί τόπου σκοτώθηκαν 3 ένοπλοι Παλαιστίνιοι.

Κατά τη διάρκεια της μάχης, ισραηλινά πυρά κατέρριψαν μέρος ενός κτιρίου, όπου οι ένοπλοι είχαν βρει καταφύγιο, είπαν δύο από τους αξιωματούχους.

Καθώς καθάρισε η ατμόσφαιρα από τη σκόνη και άρχισαν να ψάχνουν το κτίριο, οι Ισραηλινοί στρατιώτες παρατήρησαν ότι ένα από τα πτώματα είχε σοκαριστικές ομοιότητες με τον ηγέτη της Χαμάς, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στους NYT.

Ήταν ένα απίθανο μέρος για να τον βρουν. Ισραηλινοί και Αμερικανοί πράκτορες, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, θεωρούσαν από καιρό ότι ο Σινουάρ, φοβούμενος για την ασφάλειά του, κρυβόταν σε υπόγεια τούνελ, περιτριγυρισμένος από Ισραηλινούς ομήρους για να αποφύγει τυχόν σχέδιο δολοφονίας του.

