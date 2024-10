Η στιγμή που το τανκ εκτοξεύει την οβίδα που σκότωσε τον Σινουάρ (βίντεο)

Η στιγμή που οι IDF εντοπίζουν και εξοντώνουν τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ κυκλοφόρησαν σε βίντεο οι ισραηλινές δυνάμεις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα drone τον εντοπίζει μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο τη Γάζα, όπου κρύφτηκε αναζητώντας καταφύγιο και στην συνέχεια δίνεται η εντολή στο τανκ να εκτόξευση τη χαριστική βολή.

Αυτή ακριβώς η στιγμή αποτυπώνεται στο βίντεο.

Ο Σινουάρ, που ανέλαβε τα ηνία στην ηγεσία της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Χανίγια, τον Ιούλιο στην Τεχεράνη, πιστεύεται ότι κρυβόταν στο δίκτυο των τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα. Ωστόσο, εντοπίστηκε τυχαία και εξολοθρεύτηκε από τους IDF σε επιχείρηση στη Γάζα.

Στην αρχή, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι IDF δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για τον ορκισμένο εχθρό τους αλλά στη συνέχεια και αφού ακολούθησε εξέταση DNA, επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για εκείνον.

Pro-Palestinians are parroting the same delusion, claiming it’s a triumph that their leader, critically wounded and barely alive, managed to throw a stick at a drone. They call that strength? No, that’s pure weakness. In his final moments, all he could muster was to throw a tiny… pic.twitter.com/T4ozDIOCa5