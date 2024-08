Βραζιλία: Τα πρόσωπα της αεροπορικής τραγωδίας - Οι απίστευτες ιστορίες επιβατών που έχασαν τη μοιραία πτήση

Η λίστα των θυμάτων. Ανάμεσα στα άτομα που πέθαναν, ένας πατέρας με την 3χρονη κόρη του, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και επιστήμονες. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.

Θρήνος επικρατεί στη Βραζιλία για τους 61 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της εταιρείας Veopass που συνετρίβη την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός μέχρι στιγμής ο λόγος που υπέστη απώλεια στήριξης κι άρχισε περιδίνηση ώσπου κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

Ανάμεσα στα θύματα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, βρίσκονται ένας πατέρας με την 3χρονη κόρη του, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και επιστήμονες.

Πιλότος στο δικινητήριο αεροπλάνο ATR-72 ήταν ο 35χρονος Ντανίλο Σάντος Ρομάνο ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως συγκυβερνήτης σε Α320 της εταιρείας Avianca. Μετά από τρία χρόνια στη θέση αυτή ανέλαβε καθήκοντα συγκυβερνήτη σε αεροσκάφη Α330 για διεθνείς πτήσης. Στη συνέχεια και αφού χρεοκόπησε η Avianca βρέθηκε στο Καζακστάν για λογαριασμό της Air Astana. Στη Voepass εργαζόταν τους τελευταίους 22 μήνες έχοντας αναλάβει καθήκοντα πιλότου τον Ιούλιο του 2023.

Συγκυβερνήτης ήταν ο 61χρονος Χουμπέρτο ντε Κάμπος Αλενκάρ ε Σίλβα, ο οποίος είχε εργαστεί στην εταιρεία Αζούλ. Στο πλήρωμα ήταν, ακόμα, η 28χρονη Ντέμπορα Σόπερ Αβίλα και η 41χρονη Ρούμπια Σίλβα ντε Λίμα.

Η λίστα των θυμάτων:

ADRIANA SANTOS

ADRIANO DALUCA GOOD

ADRIELLE COSTA

ALIPIO SANTOS NETO

ANA CAROLINE REDIVO (γιατρός)

ANDRE MICHEL (62χρονη εμπορική αντιπρόσωπος)

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

ARIANNE RISSO (ογκολόγος στο νοσοκομείο Cascavel Cancer Hospital)

DANIELA SCHULZ FODRA (bodybuilder και σύζυγος του επιβάτη Hiales Carpini Fodra)

DANILO SANTOS ROMANO (ο 35χρονος πιλότος)

DÉBORA SOPER AVILA (το 29χρονο μέλος του πληρώματος)

DENILDA WAKES UP

DEONIR SECCO (καθηγητής Αγροτικής Μηχανικής)

DIOGO AVILA

EDILSON HOBOLD (καθηγητής σε Γυμναστική Ακαδημία, 52 ετών)

ELIANE ANDRADE FREIRE

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA (καθηγήτρια στην τεχνολογική σχολή του University of Paraná και σύζυγος του Nélvio José Hubner)

HADASSA MARIA DA SILVA

HIALES CARPINE FODRA (33χρονος αστυνομικός και σύζυγος της Daniela Schultz Fodra)

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (ο 61χρονος συγκυβερνήτης)

IOSLAN PEREZ

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

JOSÉ CARLOS COPETTI (45χρονος λογιστής)

JOSÉ CLOVES ARRUDA (ηλικίας 76 ετών και σύζυγος της Maria Auxiliadora Vaz de Arruda)

JOSÉ ROBERTO LEONEL FERREIRA (ραδιοογκολόγος και συνταξιούχους καθηγητής πανεπιστήμιου))

JOSGLEIDYS GONZALEZ

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

LAIANA VASATTA (δικηγόρος)

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

LIZ IBBA DOS SANTOS (ηλικίας 3 ετών και κόρη του Rafael Fernando dos Santos)

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

LUCIANI CAVALCANTI

LUCIANO TRINDADE ALVES

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA (74 ετών και γυναίκα του José Cloves Arruda)

MARIA PARRA

MARIA VALDETE BARTNIK

MARIANA BELIM (συνταξιούχος καθηγητής Ογκολογίας)

MAURO BEDIN

MAURO SGUARIZI

MICHAEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

NÉLVIO JOSÉ HUBNER (δικηγόρος και σύζυγος της Gracinda Marina Castelo da Silva)

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO (αναλυτής αγορών)

RAFAEL ALVES

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS (41 ετών και πατέρας της 3χρονης Ibba dos Santos)

RAPHAEL BOHNE (επιχειρηματίας)

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA (μεταπτυχιακός καθηγητής Λογοτεχνίας)

REGICLAUDIO FREITAS (επιχειρηματίας)

RENATO BARTNIK

RENATO LIMA

RONALDO CAVALIERE (43 ετών, εμπορικός αντιπρόσωπος)

ROSANA SANTOS XAVIER

ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

ROSANGELA SOUZA

RUBIA SILVA DE LIMA (41χρονο μέλος του πληρώματος)

SARAH SELLALANGER (παιδίατρος)

SILVIA CRISTINA OSAKI (κτηνίατρος και καθηγήτρια στο Federal University of Paraná-UFPR)

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

THIAGO ALMEIDA PAULA (εμπορικός αντιπρόσωπος)

TIAGO AZEVEDO

WLISSES OLIVEIRA (επιχειρηματίας)

Οι απίστευτες ιστορίες επιβατών που έχασαν τη μοιραία πτήση στη Βραζιλία

Ο Adriano Assis είχε τελειώσει τη βάρδια του σε ένα νοσοκομείο και καθυστέρησε να προλάβει την πτήση στις 11:56 π.μ. στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Cascavel προς το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Σάο Πάολο.

Ο Assis είπε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 ότι έφτασε στο γκισέ στις 9:40 π.μ. και παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν υπάλληλοι. Στάθηκε λίγο πιο κοντά και ήπιε έναν καφέ ενώ κοιτούσε συνεχώς την οθόνη με τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις για να δει αν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για την πτήση 2283. «Όταν το αποφάσισα ότι ήταν ήδη 10:30, υπήρχε μια τεράστια ουρά εδώ», είπε. «Περίμενα μέχρι τις 10:40 περίπου. Ο τύπος είπε ότι δεν θα επιβιβαζόμουν πια γιατί ήταν μια ώρα πριν την επιβίβαση».

Ο Assis είπε ότι παρακάλεσε τον υπάλληλο να του επιτρέψει να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του στο Σάο Πάολο. «Εκείνη τη στιγμή, μάλωσα μαζί του και άλλα, και αυτό ήταν, και μου έσωσε τη ζωή, φίλε», είπε και τόνισε: «Έκανε τη δουλειά του γιατί… αν δεν το είχε κάνει… ίσως δεν θα ήμουν σε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, συγγνώμη».

Ένας άλλος νεαρός άνδρας δήλωσε στο τοπικό Μέσο ότι ο ίδιος και τρεις φίλοι του ήταν μεταξύ 10 επιβατών που περίμεναν από σε πύλη και δεν μπορούσαν να επιβιβαστούν στην πτήση. «Όταν ήταν 11 η ώρα, ήρθα να κοιτάξω εδώ. Όταν κοίταξα, είπα, "Φίλε, δεν θα μπεις πια σε αυτό το αεροπλάνο"», αποκάλυψε. Και αυτός προσπάθησε να πείσει μία από τις υπαλλήλους της πύλης να του επιτρέψει να μπει στο αεροπλάνο, αλλά η τακτική του δεν απέδωσε. «Είπα, “Κορίτσι, βάλε με σε αυτό το αεροπλάνο, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω”. Είπε, “Όχι… Αυτό που μπορώ να κάνω για σένα είναι να προγραμματίσω εκ νέου την πτήση σου”. Έτσι, την προγραμμάτισε για τις 6:20 μ.μ.».