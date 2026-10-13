Κλειστά σχολεία, ενεργοποίηση του 112 και Red Code για οχτώ περιοχές εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και τις επόμενες ώρες, με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους, με ριπές έως 10 μποφόρ, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξαιτίας αυτού του κύματος κακοκαιρίας, που σήμερα σάρωσε πολλά τμήματα της χώρας, ενώ οχτώ περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code έως και αύριο, Τετάρτη, καθώς θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες ώρες, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι την Τετάρτη θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Σκύρο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες (δείτε ΕΔΩ όλες τις περιοχές όπου θα μείνουν κλειστά τα σχολεία).

Εξάλλου, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ενεργοποιήθηκε το 112 για την Εύβοια, τη Σκύρο και τις Σποράδες και οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, έως το απόγευμα της Τετάρτης.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου & Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

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{https://x.com/112Greece/status/2109991168440164851}

Αλλά και ο δήμος Αθηναίων κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά και να μην παρκάρουν «σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής», καθώς η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές που τέθηκαν σε κατάσταση Red Code.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Κακοκαιρία: Ριπές ανέμου έως 10 μποφόρ την Τετάρτη

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τους θυελλώδεις ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο την Τετάρτη, καθώς οι ριπές τους θα φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων, με ένταση 8-9 και 10 μποφόρ στο Αιγαίο, πιθανότατα θα εκδοθεί απαγορευτικό την Τετάρτη, ενώ ίσως δημιουργηθούν προβλήματα και με τις πτήσεις, επεσήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωση καιρού στο Mega.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι και στο λεκανοπέδιο της Αττικής η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ αύριο. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, «ίσως σε περιοχές της Αττικής υπάρξει ένα πέρασμα από τοπικές καταιγίδες πολύ νωρίς το πρωί, αλλά βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί».

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται αύριο στην Εύβοια, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές κατά τόπους αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3wfzbxz8vd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Χριστίνα Σούζη επίσης προειδοποίησε για την ένταση των ανέμων, στην πρόγνωση καιρού στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η έντασή τους θα φτάσει τα 8-9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ θα εξασθενήσουν από αργά το απόγευμα. Την Πέμπτη, η ένταση των βοριάδων στο Αιγαίο αρχικά θα φτάσει τα 8-9 μποφόρ και από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Για αύριο, η μετεωρολόγος επεσήμανε ότι τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική- κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα- αναμένονται τοπικές βροχές με βελτίωση από το απόγευμα και βοριάδες 7-9 μποφόρ.

Την Πέμπτη αναμένονται λίγες βροχές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Νέο βαρομετρικό χαμηλό την Παρασκευή φέρνει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3wyommebk9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κολυδάς: Ριπές έως 139 χλμ,/ ώρα - Σταδιακή ύφεση βροχών από το μεσημέρι της Τετάρτης

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σταδιακή εξασθένηση των βροχών αναμένονται από το μεσημέρι της Τετάρτης, αλλά η προσοχή θα παραμείνει στραμμένη στις τοπικά ισχυρές ριπές ανέμου.

Το μοντέλο ICON-EU εμφανίζει τοπικές μέγιστες ριπές έως 139 χλμ./ώρα στη Θράκη και την Αττική, ενώ προβλέπει 137 χλμ./ώρα στη δυτική Κρήτη και 130 χλμ/ώρα στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος σε ανάρτηση.

{https://x.com/KolydasT/status/2110037931066904663}

Red Code για 4 περιφέρειες και 4 περιφερειακές ενότητες

Λόγω της κακοκαιρίας και της πορείας που αναμένεται να ακολουθήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέσσερις περιφερειακές ενότητες και ισάριθμες περιφέρειες, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη. Πρόκειται για τις εξής περιοχές:

περιφερειακή ενότητα Εύβοιας

περιφερειακή ενότητα Σποράδων

περιφέρεια Αττικής

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

περιφέρεια Κρήτης

περιφερειακή ενότητα Σάμου

περιφερειακή ενότητα Ικαρίας

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία - Το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και την Τετάρτη. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

- Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

- Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

- Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

- Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

- Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Φωτ.: Eurokinissi/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ