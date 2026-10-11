Βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τον Νίκο Καρβέλα.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ βρίσκεται μετά τον Νίκο Καρβέλα και η Άννα Βίσση σχετικά με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές διεξοδικά. Μάλιστα, αναμένεται να γίνει έλεγχος όπως συνέβη και στον Καρβέλα στο σπίτι του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega θα γίνουν έλεγχοι τόσο για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο αλλά και αυτές στο εξωτερικό (στο Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες) τον Οκτώβριο του 2025.

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Νίκος Καρβέλας: Στο σπίτι του ελεγκτές της ΑΑΔΕ για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φορολογικών αρχών φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Καρβέλας, καθώς ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκαν την κατοικία του προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν περίοδο τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό ποσό των εκκρεμοτήτων φέρεται να ανέρχεται σε 850.000 ευρώ, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο ενδιαφέρον των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών.

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Η επίσκεψη των ελεγκτών στην κατοικία του γνωστού συνθέτη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και διαμαρτυρόμενος σε υψηλούς τόνους.

Μάλιστα, η ένταση ήταν τέτοια ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Στη συνέχεια, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, ενώ αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση.