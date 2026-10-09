Η κόρη των δύο γιατρών της Καρνεάδου φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υπεβλήθη σε πλασμαφαίρεση.

Περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε στον ανακριτή. «Πλασμαφαίρεση έκανε η μητέρα μου και σε μένα, σε δύο φάσεις» φέρεται να είπε.

Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες η 19χρονη ρωτήθηκε για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.

Παράλληλα ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της και φέρεται να το επιβεβαίωσε και να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.