Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, ποια είναι τα «δύσκολα» σημεία.

Με υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που αυτή την ώρα κινούνται στην Αττική Οδό καθώς σε αρκετά σημεία η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά προς Αεροδρόμιο

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών καταγράφονται στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται και στην έξοδο προς Λαμία.

Να σημειωθεί ότι προβλήματα καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ειδικότερα έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται από Κάντζα έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

καθώς και στην έξοδο προς Λαμία.

Η ανάρτηση της Αττικής Οδού

{https://x.com/aodostraffic/status/2108185525240857017}