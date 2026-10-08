Η τάση του καιρού των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Οι βροχές επιστρέφουν, αλλά αρχικά όχι για όλους, μέσα στις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Τα δυτικά φαίνεται να έχουν το προβάδισμα, ενώ αρκετές περιοχές της χώρας θα παραμείνουν αρχικά εκτός των φαινομένων. Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς τα συστήματα θα κινηθούν και θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην τροχιά αυτών των συστημάτων, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την κατανομή των βροχών, καθορίζοντας ποιες περιοχές θα δεχθούν αξιόλογες ποσότητες νερού και ποιες θα μείνουν με λιγότερα ή και καθόλου φαινόμενα.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Βροχές και τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου, ενώ κατά τις μεσημεριανές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθεί αστάθεια στη δυτική Θεσσαλία. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου στη Λακωνία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 20 έως 27 βαθμούς.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τα βορειοδυτικά, με τις βροχές να ενισχύονται και να εκδηλώνονται κατά τόπους και καταιγίδες.

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Κατά τη διάρκεια της Κυριακής 11 Οκτωβρίου και μέχρι τα ξημερώματα, οι βροχές θα αυξηθούν στη δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με περισσότερες νεφώσεις στην Αττική και βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το απόγευμα, πάντως, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η αστάθεια θα εντοπίζεται κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ η Κρήτη φαίνεται να μην επηρεάζεται από το συγκεκριμένο σύστημα.

Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα διαρκέσει για πολύ. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται στα βόρεια, τα κεντρικά αλλά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Έτσι, η επιστροφή των βροχών φαίνεται να γίνεται σταδιακά και όχι ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα δυτικά θα βρεθούν αρχικά στο επίκεντρο, ενώ στη συνέχεια οι βροχές αναμένεται να κινηθούν και προς περισσότερες περιοχές. Η ακριβής τροχιά των συστημάτων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, καθώς μικρές αλλαγές στην κίνησή τους μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Δείτε την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=zmS_IdgAa1M}