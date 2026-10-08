Οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας του Τζόκερ κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Έπειτα από πέντε διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ στη νέα κλήρωση, που πραγματοποιείται απόψε (8/10).

Το πέμπτο τζακ ποτ σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (6/10), η οποία ανέδειξε τρεις τυχερούς που κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα κερδίσουν και στην αποψινή κλήρωση όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: