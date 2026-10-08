Τέσσερα δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 8ης Οκτωβρίου, με χρηματικό έπαθλο 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 5, 8, 19, 22, 24 και Τζόκερ το 13.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (3129), η οποία, όμως, ανέδειξε τέσσερις τυχερούς που κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 28 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Κυριακή (11/10), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=NUkVm26UGiY}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: