Η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή έγινε νωρίς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, λίγο πριν ο καθηγητής παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον 35χρονο συλληφθέντα για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Ο 35χρονος, κατά τη σύλληψή του είχε αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία, για την οποία είχε συλληφθεί και η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ως «ηθική αυτουργός». Η 43χρονη αυτοκτόνησε τον περασμένο Ιούνιο μέσα στο κελί της.

«Τα έκανα όλα μόνος μου, εγώ ήμουν που τα οργάνωσα όλα. Ήθελα να απαλλάξω την οικογένειά μου, γιατί θεωρώ οικογένειά μου τη 43χρονη με τα παιδιά της. Ήθελα να δώσω τέλος στη δικαστική διαμάχη που είχαν μεταξύ τους, ήθελα να λυτρώσω την οικογένειά μου. Το θύμα είχε υποτιμητικές και προσβλητικές συμπεριφορές. Το μυαλό μου θόλωσε, σκέφτηκα αυτό το σχέδιο και το υλοποίησα» φέρεται να είχε δηλώσει ο 35χρονος. Τότε είχε ισχυριστεί ότι ο Πολωνός καθηγητής ενδέχεται να έπαιρνε στο εξωτερικό τα παιδιά που είχε με την πρώην σύζυγό του.

Το χρονικό της δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή

Η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή έγινε νωρίς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, λίγο πριν ο καθηγητής παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά του. Αιτία φαίνεται να υπήρξαν οι διαφορές με την 43χρονη πρώην σύζυγό του για την επιμέλεια και τις οικονομικές εκκρεμότητες από κοινές εταιρείες που είχαν οι δυο τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, 43χρονη πρώην σύζυγος, αφού έχασε τη δικαστική απόφαση που επέτρεπε στον καθηγητή να πάρει τα παιδιά στο εξωτερικό, σχεδίασε τη δολοφονία του μαζί με τον 35χρονο σύντροφό της. Ο 35χρονος φέρεται να προσέγγισε έναν Βούλγαρο στο Ναύπλιο, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με δύο Αλβανούς συνεργούς. Τα δύο αυτά άτομα βοήθησαν στη μεταφορά, τη διαφυγή και τη δημιουργία άλλοθι για τον δράστη, αφού πήραν 1.500 έως 2.000 ευρώ αμοιβή. Αργότερα επιχείρησαν να τον εκβιάσουν ζητώντας του 40.000 με 50.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με την έρευνα,ο 35χρονος φέρεται να παρακολούθησε το θύμα αρχικά στο Χαϊδάρι και στη συνέχεια του έστησε ενέδρα στην Αγία Παρασκευή.

Μετά την εκτέλεση με όπλο τύπου Tokarev, πέταξε τα ρούχα και το όπλο σε κάδο απορριμμάτων και επέστρεψε στο Ναύπλιο, αφήνοντας το κινητό του στον Βούλγαρο συνεργό του για να στηρίξει το άλλοθι του. Ωστόσο, όπως φάνηκε από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως μεσαζόντα στις συνομιλίες τους τον 14χρονο γιο του δράστη, χωρίς το παιδί να γνωρίζει τίποτα.