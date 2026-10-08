Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφαση του, έναν χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων- κατηγορούμενων.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη και μετά από μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση του θανάτου του θα έχει σήμερα την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της Δικαιοσύνης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφαση του, έναν χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων- κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Οι δικαστές έχοντας αξιολογήσει την σωρεία των στοιχείων της υπόθεσης που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά και του πλούσιου υλικού που προέκυψε, στις 60 και πλέον συνεδριάσεις στο ακροατήριο από καταθέσεις και άλλα δεδομένα, κατέληξαν στην ετυμηγορία που θα ανακοινώσει σήμερα ο πρόεδρος του ΜΟΔ.

Απαντάται το κρίσιμο ερώτημα

Τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι θα απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα της δίκης. Τι έκοψε το νήμα της ζωής του Σήφη Βαλυράκη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας όπου εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα; Ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα;

Η κατηγορία σε βάρος των δύο ψαράδων ορίζει ένα έγκλημα οι δράστες του οποίου «ενήργησαν με συγκλίνουσες πράξεις και κοινή δράση, γνωρίζοντας o ένας τις ενέργειες του άλλου, που κατέτειναν στην εξουδετέρωση του Ιωσήφ Βαλυράκη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την δικογραφία, την επίμαχη μέρα και ώρα οι δύο αδελφοί επέβαιναν στο αλιευτικό τους στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, ενώ ο Βαλυράκης ήταν στο φουσκωτό του σκάφος έτοιμος να βουτήξει για ψαροντούφεκο. Ένας διαπληκτισμός που είχαν, ήταν, κατά την κατηγορία, αρκετός: «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα». Το θύμα χτυπημένο ήδη, λόγω της περιδίνησης πλήττεται από τις προπέλες του σκάφους και τελικά πεθαίνει μέσα στο νερό.

Εγκατέλειψαν το θύμα

Στους ψαράδες καταλογίζεται ότι «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους» εγκατέλειψαν το θύμα «αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως όσα καταγράφονται στο βούλευμα παραπομπής τους και ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Ο εισαγγελέας της Έδρας με την αγόρευση του αποδέχθηκε την κατηγορία και ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο αδελφοί. «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά» είπε ο εισαγγελικός λειτουργός τονίζοντας ότι δεν υποχώρησαν ούτε προ του τέλους: «ακόμη και στο σημείο που επιπλέει ο άνθρωπος στη θάλασσα χτυπημένος, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και έφυγαν και ούτε καν αργότερα δεν βοήθησαν να εντοπιστεί η σορός».

Στην πολύωρη αγόρευση του, ο εισαγγελικός λειτουργός παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων, τόνισε ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Σήφης Βαλυράκης είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας θα γίνει γνωστό, αν το δικαστήριο έχει υιοθετήσει πλήρως την εισαγγελική κρίση ή αν σχημάτισε μία διαφορετική δικανική πεποίθηση για την υπόθεση.