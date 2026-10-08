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Η εστία της φωτιάς φαίνεται να προκλήθηκε από στρώμα εντός του διαμερίσματος.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20, στην περιοχή του Ρέντη.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση ολόκληρου του κτηρίου για την προστασία των ενοίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς φαίνεται να προκλήθηκε από στρώμα εντός του διαμερίσματος ενώ από τους πυκνούς καπνούς χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια σε δύο ηλικιωμένους που απεγκλωβίστηκαν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν στο σημείο 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.