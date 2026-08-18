Το οπτικό υλικό ενισχύει την εκδοχή ότι η τραγωδία προκλήθηκε από πλήρη απώλεια του ουραίου στροφείου.

Τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο από τη Σίφνο.

Το οπτικό υλικό ενισχύει την εκδοχή ότι η τραγωδία προκλήθηκε από πλήρη απώλεια του ουραίου στροφείου. Πρόκειται για το ενδεχόμενο στο οποίο συγκλίνουν, μέχρι στιγμής, οι ειδικοί, συνεκτιμώντας τόσο το βίντεο όσο και τις μαρτυρίες αυτοπτών που ανέφεραν ότι άκουσαν έναν έντονο θόρυβο πριν από την πτώση, ενώ έκαναν λόγο και για καπνούς που ήταν ορατοί την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrfd053ug6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αρμόδια επιτροπή για τα αίτια

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, που στοίχισε τη ζωή σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και στον έμπειρο χειριστή Γιώργο Ράικο, αναμένεται να διερευνήσει η αρμόδια επιτροπή για τα αεροπορικά δυστυχήματα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά την πτήση, αλλά και ποια γεγονότα προηγήθηκαν της συντριβής.

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Νεκροί είναι οι Βρετανοί Alexander Cromie και Marie Ebert, οι οποίοι είχαν επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι τους. Το ζευγάρι είχε κλείσει δωμάτιο στο νησί και αποφάσισε να μεταβεί εκεί με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνει ξεχωριστό το πρώτο του ταξίδι ως παντρεμένο ζευγάρι.

Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, παντρεμένος και πατέρας τριών ενήλικων παιδιών. Διέθετε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσης με στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Τον τελευταίο χρόνο, προκειμένου να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πραγματοποιεί πτήσεις με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.

Από το Μαρκόπουλο ξεκίνησε η μοιραία πτήση

Το μοιραίο ταξίδι είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής. Μετά την αποβίβαση του ζευγαριού στη Σίφνο, το ελικόπτερο επρόκειτο να επιστρέψει στη βάση του.

Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, η απογείωση από τη Σίφνο είχε προγραμματιστεί για τις 18:40, ενώ η προσγείωση είχε υπολογιστεί για τις 18:15. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το δυστύχημα περίπου στις 18:10.