«Γενναιόδωρος με τους νέους προσπαθούσε να βγάλει από τον κάθε ηθοποιό τον καλύτερο του εαυτό» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ γαι τον Άγγελο Αντωνόπουλο.

Με θλίψη αποχαιρέτησε ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚκαι η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου τον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

«Αφοσιωμένος στο θέατρο ενσάρκωσε ρόλους από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριό αφήνοντας κάθε φορά ανεξίτηλο το στίγμα του. Γενναιόδωρος με τους νέους προσπαθούσε να βγάλει από τον κάθε ηθοποιό τον καλύτερο του εαυτό. Τιμούσε και θυμόταν πάντα τους δασκάλους του και ιδιαίτερα τον Κάρολο Κουν» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε «Σε όλα μου τα αδιέξοδα, εξήλθα πάντα σκεπτόμενος τον Κουν. Αυτά που έλεγε και την στάση ζωής του. Ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος με απέραντη καλοσύνη, αστείρευτο χιούμορ και τεράστιο ταλέντο. Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή μόλις λίγη ώρα μετά την κηδεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η κηδεία έγινε στην Κάρυστο Ευβοίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί της Τετάρτης, όπου παραβρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος επιθυμούσε να θαφτεί στην Κάρυστο, όπου και είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια.