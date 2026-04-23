Η 19χρονη στην Αγία Βαρβάρα κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Στα χέρια των Αρχών έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης, 23/04, μία 19χρονη η οποία φέρεται να έσπρωξε και να τραυμάτισε σοβαρά μία συνομήλική της έπειτα από καβγά το βράδυ της 22ης Απριλίου στην Αγία Βαρβάρα.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όταν δύο συνομήλικες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια της έντασης, η μία φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η 19χρονη να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και τον λαιμό.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

