Η Ένωση Άθεων διοργανώνει «Φανερό δείπνο» κρεατοφαγίας και λοιπών εδεσμάτων τη Μεγάλη Παρασκευή σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας.

Για ακόμη μια χρονιά, ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής που για τους χριστιανούς αποτελεί μέρα αυστηρής νηστείας, η Ένωση Άθεων διοργανώνει το καθιερωμένο «Φανερό Δείπνο» απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να φάνε χωρίς τους περιορισμούς «από υπερφυσικά όντα». Ειδικότερα, η φετινή τους εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλος σε καθορισμένα σουβλατζίδικα και ουζερί.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα των 20:00 που έχει αναρτηθεί στο λογαριασμό της Ένωσης Άθεων «Σας προσκαλούμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στο Φανερό μας Δείπνο που θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου, σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Σέρρες! Μαζευόμαστε να γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να φάμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας, χωρίς περιορισμούς από υπερφυσικά όντα! Όσο κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη, εμείς επιλέγουμε την ομορφιά της παρέας, συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης, και τη σημασία του ορθολογισμού. Άθεοι, αγνωστικιστές, μέλη, φίλες/οι, είστε ευπρόσδεκτοι στο Φανερό μας Δείπνο! Ελάτε να απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα, να γνωριστούμε και να μάθετε για τις δράσεις μας. Ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ο,τι θέλει με βάση τις διατροφικές του προτιμήσεις. Όλοι καλοδεχούμενοι!»

Σκοπός της εν λόγω μάζωξης είναι οι συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ορθολογιστικές απόψεις στον αντίποδα των παραδοσιακών εθίμων της Μεγάλης Εβδομάδας. Βασικό πρόταγμα αυτής της πρωτοβουλίας που διοργανώνεται κάθε Πάσχα των τελευταίων ετών είναι η κοινωνική επαφή, η διασκέδαση και η επιστημονική σκέψη την ώρα που «κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη.»

