Ο ίδιος τονίζει ότι ζει απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού του.

«Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια, το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» εξομολογήθηκε ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο μαθητή σε σχολείο στις Σέρρες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο σύζυγος της 60χρονης καθηγήτριας, περιέγραψε τις δυσκολίες που βιώνει με τη γυναίκα του τα τελευταία χρόνια λόγω των προβλημάτων της. «Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα, έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

Τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας της γυναίκας μου, η Διεύθυνση τα ξέρει. Δεν καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος», είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών, το οποίο την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης.