Αυτοψία στις περιοχές που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίησς και Πολιτικής Προστασίας.

Τις πληγείσες περιοχές της Αττικής από την πρόσφατη κακοκαιρία της Τετάρτης 21/2 επισκέφθηκε σήμερα (23/1) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Ο κ.Κατσαφάδος μετέβει στις περιοχές της Γλυφάδας, της Βάρης και της Βουλιαγμένης για να επιτηρήσει τις αυτοψίες που διενεργεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, υπό την παρουσία του υφυπουργού και με τη συμμετοχή των δημάρχων Γλυφάδας, Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Κρωπίου και Μαραθώνα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, συμφωνήθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα τριών ημερών για την ολοκλήρωση των αυτοψιών σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Όπως επισημάνθηκε, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ έχουν ήδη αναπτυχθεί στους δήμους και αναμένουν από τους αρμόδιους να τους υποδείξουν τα ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι πολίτες ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία καταγραφής των φθορών, καθώς και για τα επόμενα στάδια που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών και την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Πώς και πότε θα δωθούν οι αποζημιώσεις

Στη σύσκεψη ορίστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των πληγέντων. Συγκεκριμένα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των φακέλων των πληγέντων και να ξεκινήσει η αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Οι δημοτικές αρχές καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πολίτες για τη συγκρότηση του φακέλου πληγέντα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τα έντυπα Ε1 και Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και δελτίο αυτοψίας. Στόχος είναι η ταχεία αποστολή των φακέλων στην Κρατική Αρωγή, ώστε έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης για οικοσκευή και βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η αποζημίωση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ η συγκρότηση των φακέλων αποτελεί προϋπόθεση για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Όσον αφορά τα έργα υποδομής, ο κ. Κατσαφάδος, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), θα συγκαλέσει συνεδρίαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για την εξέταση των αιτημάτων των πληγέντων δήμων και της Περιφέρειας, διευκρινίζοντας ότι η ΚΕΚΑ εξετάζει έργα αποκατάστασης.

