Καθίζηση στο οδόστρωμα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22/1 στον Πειραιά, οδηγώντας στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου, τα οποία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, προκειμένου ο δρόμος να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Το πρόβλημα καταγράφηκε στην οδό Ιάσωνος, όπου σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Χατζηκυριάκου έως και την Ακτή Μιαούλη.

Ο Πειραιάς δοκιμάζεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας, καθώς λίγο νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση εγκαταλειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Καστέλλας.