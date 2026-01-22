Δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο πλευρό της στην Άνω Γλυφάδα και κατάφεραν να την σώσουν.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από νέο βίντεο στην Άνω Γλυφάδα, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και ευτυχώς δύο άνδρες την σώζουν την τελευταία στιγμή. Χάνει την ισορροπία της, ενώ δασχίζει πεζή τον δρόμο και δύο άνδρες κατάφεραν να την πιάσουν.

{https://www.facebook.com/reel/1422564062852476}

Μια γυναίκα 56 ετών, ωστόσο, έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfujan0nw5v5?integrationId=40599y14juihe6ly}