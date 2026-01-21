Η κακοκαιρία που πλήττει την χώρα έχει προκαλέσει αμέτρητες ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Για την ασφάλεια των πολιτών, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της αστυνομίας, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω βροχοπτώσεων έχει διακοπεί σε:
- Ήμερου Πεύκου θέση Βάρδας (Σπάτα) από την οδό Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος
- Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγ. Παρασκευής λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγ. Εφραίμ
- Λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου (Γλυφάδα) από το ύψος της οδού Πύργου
- Έξοδος Καισαριανής (Καισαριανή) από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου Κατεχάκη
- Έξοδος προς Πειραιά (Μεταμόρφωση) από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως
- Κίρκης (Νέα Φιλαδέλφεια) από το ύψος της οδού Αχαϊάς στο ρεύμα προς το Αμαξοστάσιο «Ο.ΣΥ.ΑΕ.» στην Νέα Φιλαδέλφεια
- Παραλιακή Ανώνυμη οδός (Ωροπός) από το ύψος της Επαρχιακής Οδού Αμφιαερίου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους
- Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Βούλα) από το ύψος της οδού Σωκράτους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βούλα
- Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Βούλα) από το ύψος της οδού Πειραιώς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
- Λεωφόρος Λαυρίου από το ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο και στα δύο ρεύματα η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας