Στην κατάσβεση συμμετέχουν τουλάχιστον 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στην κατάσβεση συμμετέχουν τουλάχιστον 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, για την αντιμετώπιση και τον πλήρη έλεγχο του συμβάντος εντός κτιρίου.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο μόλις γνωστοποιήθηκε το συμβάν. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη για τον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοίκων και των γύρω διαμερισμάτων ενώ παράλληλα εξετάζονται οι αιτίες που προκάλεσαν τη φωτιά.

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2013289721573552377?}