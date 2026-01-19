Καίγεται ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες ώρες της Κυριακής σε εργοστάσιο πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στο Μενίδι, στον Δήμο Αχαρνών Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα, με βασικό στόχο να αποτραπεί η επέκταση των φλογών τόσο στον οικιστικό ιστό όσο και σε γειτονικές επιχειρήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsaub80ke3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Αχαρνών, με σαφείς οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών για την προστασία της υγείας τους.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2013045015988039711?s=20}

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μεικτή ζώνη, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δίπλα στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, παραδίδοντας το κτίριο ολοκληρωτικά στις φλόγες, ενώ προσωρινά επεκτάθηκε και σε γειτονική επιχείρηση, προκαλώντας υλικές ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsaenwmgtt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 μετά τα μεσάνυχτα σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου βρίσκονταν παλέτες και άλλα ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά. Την ώρα του συμβάντος το εργοστάσιο ήταν κλειστό, ενώ στον χώρο υπήρχε μόνο προσωπικό ασφαλείας.