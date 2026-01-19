Γονείς και κάτοικοι συσπειρώνονται και ζητούν να εισακουστεί το αίτημά τους για απομάκρυνση των καζανιών.

Πορεία διαμαρτυρίας κάνουν αυτή την ώρα στην Πλατεία Ηρώων στο Πέραμα γονείς και κάτοικοι μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αγωγό καυσίμων, λίγα μόλις μέτρα από κατοικημένες περιοχές και σχολεία, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της συνύπαρξης δεξαμενών καυσίμων και οικιστικού ιστού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfridz6xi31t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την κινητοποίηση των Ενώσεων Γονέων του Πειραιά στηρίζει και η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα «Να φύγουν τα καζάνια», οι γονείς απαιτούν την άμεση μετεγκατάσταση των δεξαμενών καυσίμων και των ρυπογόνων εγκαταστάσεων εκτός αστικού ιστού, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης για την αποφυγή Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης. «Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής σε αυτά τα αναγκαία αιτήματα είναι δεδομένη! Ως εδώ! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να βάζει σε κίνδυνο την ζωή των παιδιών μας και τη δική μας!» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει η Ένωση Γονέων Δ. Νίκαιας Ρέντη «εδώ και χρόνια εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς, η Ένωση Γονέων Περάματος προειδοποιούν για τους κινδύνους και ζητούν να φύγουν τα καζάνια και οι ρυπογόνες εγκαταστάσεις από τον οικιστικό ιστό καθώς υπάρχει κίνδυνος Βιομηχανικού Ατυχήματος μεγάλης έκτασης αλλά και μόλυνση του αέρα λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων. Κυβέρνηση, περιφέρεια και Δήμος έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για όλη την περιοχή του Πειραιά»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrnomo3l7yx?integrationId=40599y14juihe6ly}