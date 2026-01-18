Σημειώνεται πως σε απόσταση 500 μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα.

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», είπε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου τέθηκε κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια.

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων και όχι σε εύφλεκτα απορρίμματα όπως ανέφεραν προηγούμενες πληροφορίες. Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfridz6xi31t?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Η «Οδηγία Seveso» αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον έλεγχο των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες,